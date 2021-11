El sector del tèxtil suposa el 27% de la indústria anoienca i ocupa a quasi 1.000 professionals

La Fundació per a la Innovació Tèxtil Fitex, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Igualada, ha estat treballant durant mesos per dur a terme un “mapeig” de la indústria tèxtil de la comarca de l’Anoia i conèixer, així, en quina situació es troba. L’estudi, que es presentarà el proper divendres 19 de novembre durant la inauguració del nou Igualada Fashion & Design Lab, conclou que a l’Anoia hi ha actualment en actiu 104 empreses del sector tèxtil-confecció que ocupen a 918 professionals i sumen una facturació de 140 milions d’euros, fet que suposa el 27% de la indústria de l’Anoia. Si hi sumem el cuir, el sector manufacturer (tèxtil-confecció-cuir) arriba a ocupar prop de 1.500 professionals i genera una facturació agregada de 220 milions d’euros a Igualada i comarca, fet que el converteix en el primer sector industrial del territori i una palanca essencial en el desenvolupament econòmic de la comarca.

L’estudi inclou tant les empreses marquistes que es dediquen al disseny i venda de les seves col·leccions de moda amb la seva pròpia marca, com també les empreses industrials dedicades a al fabricació d’articles de gènere de punt exterior. Les primeres, les empreses marquistes, són el 10% del nombre total d’empreses de l’Anoia, aglutinen més del 50% de la facturació dels sector i ocupen gairebé la meitat de treballadors. L’informe conclou que les dues tipologies d’empreses es beneficien mútuament i juntes dibuixen el mapa global de l’ecosistema tèxtil i moda de la Comarca de l’Anoia.

Pel que fa a l’activitat que realitzen aquestes empreses industrials tèxtils, la majoria – un 60%- estan especialitzades en la fabricació de peces de gènere de punt exterior d’indumentària i moda i, la majoria realitzen operacions industrials d’una baula de la cadena de valor de fabricació. Cal destacar també que totes les empreses industrials tèxtils del territori son pimes i, de fet, un 70% son micropimes, es a dir, ocupen a menys de 10 treballadors i tenen volums de negoci inferiors als 2 milions d’euros.

Aquestes xifres indiquen, tal i com demostra l’estudi, que l’experiència i coneixement industrial tèxtil – concretament en gènere de punt- concentrada en un territori com l’Anoia és un cas singular a Europa, i només hi ha agrupacions similars al nord d’Itàlia (Prato i Capri), per tant es pot afirmar que Igualada té dos clústers manufacturers d’importància europea: el clúster tèxtil-confecció i el sector del cuir en el blanqueig de pell que acostuma a utilitzar-se també per a la indústria de la moda.

Finalment, les xifres de l’estudi també recullen que la globalització de la indústria tèxtil-confecció les darreres dues dècades ha comportat una pèrdua d’empreses i ocupació. La majoria d’empreses que han extingit la seva activitat ha estat per jubilació del propietari i en la resta de casos han estat negocis petits que no han pogut superar les conseqüències de les darreres crisis econòmiques. Al mateix temps, però, hi ha hagut empreses que han sabut adaptar-se i créixer dins d’aquest entorn globalment desfavorable a partit del patrimoni industrial del territori i la diferenciació dels seus serveis.

L’estudi conclou, doncs, que les empreses industrials tèxtils de l’Anoia que s’han orientat a la producció de productes acabats, que han cercat nous clients fora del clúster de l’Anoia i també fora de Catalunya i que han invertit en tecnologia han tingut una evolució positiva en termes d’ocupació i facturació. Contràriament, les empreses industrials més petites que només treballen operacions i força dependents dels clients de proximitat són les que han experimentat una pitjor evolució durant els darrers anys. També certifica que, malgrat les crisis viscudes durant les darrers dues dècades, el clúster tèxtil-moda continua sent el principal sector industrial d’Igualada.

L’experiència indica que la capacitat d’adaptació i la resiliència han impulsat la constant transformació del tèxtil igualadí, i marca el camí dels nous reptes i oportunitats del sector; reptes bàsicament centrats en l’economia circular i la digitalització; dues oportunitats que poden ajudar a impulsar una indústria que continuï sent font de riquesa per al territori.

Per tal de realitzar aquest estudi de mapeig s’han visitat presencialment 59 empreses del territori i s’ha treballat a partir de les dades facilitades pel conjunt industrial del sector. El projecte s’ha fet amb l’objectiu d’estimular la cooperació i generar noves oportunitats de negoci per al teixit industrial tèxtil de la comarca mitjançant la plataforma digital coopera tèxtil. El projecte ha estat desenvolupat gràcies al suport dels Projectes Innovadors impulsats pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya- Generalitat de Catalunya) i que han finançat la iniciativa ACTE II ”Cooperació, Innovació i Creativitat” orientada a potenciar el teixit productiu local i la ocupació que genera mitjançant el seu coneixement i promoció. L’estudi complet es pot consultar a la pàgina web fitex.es.