Dia Mundial de la Barba: com aconseguir l’afaitat perfecte?

L’afaitat és el rei de les cures masculines i mereix una certa atenció i dedicació per a fer-ho correctament i convertir-lo en un plaent tractament de bellesa. Per a molts homes es tracta d’una molèstia rutinària i amb les presses no presten ateción al mal que poden fer a la pell.

Si vols tenir un afaitat perfecte, avui compartim amb tu 10 claus per aconseguir-ho.

Afaita’t durant o després de la dutxa, ja que l’aigua calenta i el vapor ajuden a que els porus s’obrin i el pèl s’estovi. Aconseguiràs un afaitat més apurat i danyaràs menys la pell.

És millor afaitar-se al matí ja que els músculs de la cara estan més relaxats. Mai ho facis després de dinar ja que amb la digestió, els gots capil·lars porten més flux de sang i és més fàcil tallar-se.

Deixa actuar l’escuma, gel o oli durant uns minuts i comença pels costats. Acaba per la barbeta, coll i bigoti, on el borrissol és més fort, perquè el producte d’afaitat actuï més temps.

Pren-te el teu temps! Si vols un bon afaitat no vagis amb presses, és millor fer-ho amb calma per obtenir millors resultats.

Tant la pell com la fulla han d’estar humides. Això crearà una fina pel·lícula d’aigua entre tots dos fent que la fulla llisqui més fàcilment. Gaudeix d’un apurat senzillament perfecte amb un oli, gel o escuma d’afaitar. Evitaràs irritacions i hidratarás la pell en un sol gest.

Utilitza el producte d’afaitat que millor s’adapta a les teves necessitats. L’oli d’afaitat ultralubricant garanteix un afaitat de màxima precisió, fins i tot en les pells més sensibles. Si vols donar forma a la teva perilla o patilles opta pel gel d’afaitar i si t’agraden les textures ultra cremoses utilitza una crema.

Afaitar en contra de la direcció de creixement del borrissol proporciona un millor apurat, encara que convé fer-ho amb cura. La innovadora fórmula dels olis d’afaitat lubricant es converteixen en l’opció perfecta, ja que la fulla llisca amb més facilitat. A més, la seva textura transparent permet veure la zona a rasurar en tot moment.

Després de l’afaitat, neteja el rostre amb aigua calenta i acaba amb aigua freda per tancar els porus i refrescar la pell.

Renta la fulla amb cura i sécala suaument, sense fer pressió, per mantenir-la durant més temps afilada.

Després de l’afaitat opta per un bon tractament after shave. Una bona opció pot ser un bàlsam after shave d’efecte refrescant i hidratant per a la pell o una crema facial anti-edat.

Si ets dels homes que prefereixen l’atenció i l’afaitat d’un professional, et recomanem La Barberia d’Igualada, que ofereix la comoditat d’un espai acollidor, propens a retrobar el gust per la barberia clàssica, amb un cert aire romàntic, que busca el rol que tenien les barberies de tota la vida. A part d’oferir tallades de cabells o barba per a homes i nens, té disponibles productes especialitzats en la cura de les barbes.

Si vols un afaitat més que perfecte demana cita des del seu web o truca a 610 204 209. També pots visitar el seu local al carrer de Sant Simplici, 15.

Visita el seu Instagram o el seu Facebook.