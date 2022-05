Demanda de l’Ateneu al llogater del Pub Acústic per no deixar el local

La junta de l’Ateneu Igualadí ha presentat aquesta setmana una demanda judicial contra el llogater del Pub Acústic, situat en el mateix carrer Sant Pau, per no complir les conseqüències de l’extinció del contracte de lloguer que mantenia amb l’entitat des de fa 10 anys. En concret, la demanda s’ha presentat davant l’empresa Societat del Clan Tavernari SL, vinculada al conegut empresari igualadí de l’oci nocturn Pere Artigas.

La presidenta de l’Ateneu, Mireia Claret, ha explicat a La Veu que “el passat mes de gener ja se li va comunicar al llogater que la nostra intenció era no renovar-li el contracte, perquè els veïns estan farts del soroll i les molèsties que ocasiona el local”. Claret afegeix que “inicialment el llogater va acceptar, però la nostra sorpresa ha estat que, complert el contracte el passat 30 d’abril, es nega a abandonar el local propietat de l’Ateneu. Ho trobem del tot inadmissible i per això hem optat per iniciar una demanda judicial, que esperem resoldre aviat per la via del judici verbal”. Fa uns dies, diversos efectius policials van personar-se a l’interior del local.

L’obertura del Pub Acústic el 2012 ja va ocasionar molta polèmica a la premsa local, amb protestes dels veïns de la zona pel soroll i incidències que ocasionaven els clients a l’exterior, a altes hores de la matinada.