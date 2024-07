Gerard Riba no continuarà la temporada que ve a l’Igualada Rigat

L’Igualada Hoquei Club ha arribat a un acord amb el jugador Gerard Riba Ovejero per a la seva desvinculació del club a través de la clàusula de rescissió. Riba finalitza així la seva etapa com a arlequinat després de tota una vida a l’entitat.

Gerard Riba va aprendre a patinar a l’escoleta de l’Igualada HC i anat passant categories i categories defensant en l’escut igualadí a capa i espasa. Un autèntic killer, que des de ben petit ja tenia fusta de golejador i que el va permetre proclamar-se campió de Catalunya i Espanya infantil, campió de Catalunya i Espanya júnior.

Va debutar amb l’Igualada Rigat amb només 16 anys al Palau Blaugrana, i aquella mateixa temporada ja es va estrenar com a golejador, apuntant maneres. Any rere any ha crescut com a persona i com a jugador a Les Comes, fins a convertir-se en un jugador bicampió d’Europa amb la Selecció Espanyola en categories inferiors (U17 i U23), en jugador revelació de la temporada 2022/23 a la Parlem OKLiga i en un dels principals artífex en la consecució de la World Skate Europe Cup, amb una generació de companys i amics gravada amb lletres d’or a la història del club arlequinat.