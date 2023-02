“Galetes de formatge”, de Txo Titelles, diumenge a l’Ateneu

El grup La Xarxa ha programat l’espectacle de la companyia Txo Titelles, Galetes de formatge. El diumenge 12 de febrer, a ¼ d’una del migdia, al Teatre Municipal Ateneu, un titella de mida humana ens farà reflexionar sobre l’empatia i l’amistat. Ignacio Azcargorta i Rut Girona són els titellaires d’aquesta aventura dirigida per Esther Cabacés amb música de Xabi Labaien i disseny de llums d’Iñigo Basauri. El preu de l’entrada serà de 5 euros per als socis de Xarxa Igualada i 7 euros per al públic en general. Cal presentar el carnet de soci per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i, el mateix diumenge, des d’una hora abans de la funció, a les taquilles del Passatge Vives.

Galetes de formatge

El vell Ignasi viu sol. El seu dia a dia està farcit de petits rituals que el mantenen actiu i ben eixerit. El que més li agrada és el berenar: assaborir delicioses galetes de formatge amb una tassa de te, és el plaer diari que més anhela quan es lleva. Avui, però, tot es capgira. La capsa de galetes està buida i foradada…

Galetes de formatge és un espectacle sobre la solitud i l’amistat que, sense paraules, ens commou i ens toca el cor. Han passat els anys i aquest personatge bonhomiós ens recorda l’infant juganer que va ser. Un ratolí belluguet li farà perdre els papers, perquè les coses no aniran com l’Ignasi vol. El titella ens encomanarà moments d’aflicció, de tendresa, de trasbals, i compartirem les seves emocions. Però la convivència amb el nou inquilí enfortirà el vincle, que ens parla, amb una mirada dolça i tendra, de la soledat en la vellesa.

Dos titellaires donen vida a aquests personatges amb uns moviments que captiven des de l’inici de l’obra amb moments inesperats, màgics i extraordinaris.