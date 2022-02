Finalitzen les sessions participatives per realitzar una diagnosi sobre l’envelliment

L’11 de febrer va tenir lloc, a Piera, l’última sessió participativa per a la diagnosi sobre l’envelliment a l’Anoia, després de les celebrades prèviament a Vilanova del Camí i a Calaf. Hi van prendre part un total de 81 persones grans, tècnics i professionals de l’àmbit de la vellesa i també càrrecs electes de la comarca. A aquesta última sessió hi van assistir també la consellera d’Acció Social, Sandra Fernández, i la regidora de l’àmbit de Persones Grans del consistori pierenc, Anna Pallarols.

La iniciativa l’han impulsat el Consell Comarcal de l’Anoia, amb la col·laboració de l’empresa El Risell, amb l’objectiu de realitzar una diagnosi sobre la vellesa a la comarca. Aquesta diagnosi, quantitativa i qualitativa, ha de permetre radiografiar el present i dibuixar futures polítiques socials d’envelliment, base important per als ens locals a l’hora de fer front als reptes que es presenten. La diagnosi servirà també per a l’actualització del Pla Comarcal de les Persones Grans, gràcies també a la col·laboració del Consell de la Gent Gran de l’Anoia.

La bretxa digital va ser un dels temes que es van exposar a les diferents taules de treball, ja que cada cop més tràmits del dia a dia són telemàtics i generen dificultats. Es va parlar de formació o voluntariat, però també de poder mantenir sistemes d’informació paral·lels perquè aquesta sigui accessible a tothom. També es va parlar de la soledat no desitjada i de propostes interessants com la creació de bancs del temps o de l’increment del servei d’atenció domiciliària, així com de proporcionar suport psicològic per acompanyar processos emocionals. Es van abordar, finalment, els problemes de transport i d’habitatge i es van evidenciar l’edatisme i les preocupants situacions de possible abús que pateixen les persones grans.

Pel que fa a les fortaleses del moment actual, es va destacar el fet de comptar amb ens locals preocupats pel benestar de les persones grans, així com tenir uns serveis socials bàsics i especialitzats ben capacitats, i el bon treball coordinat entre professionals de l’àmbit de la salut, social i entitats del tercer sector, establint així col·laboracions publicoprivades.