Èxit en la presentació del nou Mercat de Sant Hilari a la ciutadania de Vilanova

Vilanova del Camí ha viscut aquest dilluns una jornada de portes obertes al nou mercat municipal que ha despertat un gran interès entre la ciutadania, comerciants locals i emprenedors. L’acte va comptar amb un bon nombre de participants i va generar molta expectació sobre el futur de l’equipament.

La primera impressió dels assistents ha estat molt positiva. Tant els paradistes que actualment ocupen l’espai provisional del mercat al carrer Jacint Verdaguer, 27, com comerciants d’altres zones del municipi i de fora han visitat les instal·lacions per conèixer de prop les possibilitats d’establir-s’hi. Fins i tot, petits emprenedors s’han mostrat interessats en l’espai, evidenciant el potencial dinamitzador del nou mercat.

Conxita Roca, presidenta de l’associació de comerciants del mercat Sant Hilari assegura que encara queda molt per fer i molts aspectes per negociar amb l’ajuntament com el tancament de les parades o el termini per instal·lar-se. Malgrat que Roca valora la modernització de la instal·lació assegura que vol mantenir l’essència del mercat i la proximitat amb la clientela. Que amb un cop d’ull puguin veure l’oferta de productes que s’ofereix.

Segons el regidor de Comerç, Roger Casajuana, l’equipament compta amb 11 parades, però l’interès generat fa pensar que la demanda superarà aquesta xifra. “Hem vist una gran afluència de comerciants i emprenedors que volen formar part del mercat. Això demostra que el projecte té futur i que hem encertat en la renovació d’aquest espai comercial”, ha afirmat el regidor.

Tot i que encara queden alguns detalls per acabar, com la definició dels tancaments de les parades, es preveu que aviat s’obri el procés de licitació. En aquest sentit, el reglament del mercat estarà en exposició pública fins al 7 de maig i posteriorment es definirà el sistema d’adjudicació de les parades en funció de criteris com la ubicació i les característiques específiques de cada espai.

L’alcaldessa Noemí Trucharte ha destacat la importància del mercat com a motor econòmic de la vila: “Aquest mercat serà un punt de trobada per a comerciants i veïns, un espai on la qualitat i la proximitat aniran plegats. Estem molt il·lusionats amb la bona resposta que hem rebut avui”.

El mercat de Vilanova del Camí no només renovarà la seva infraestructura, sinó que també s’alinearà amb les noves tendències comercials, prioritzant l’experiència de compra. Segons Roger Casajuana, “l’objectiu és transformar-lo en un pol d’atracció comercial, seguint el model d’altres mercats que han evolucionat cap a una oferta diversificada i innovadora”.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Jordi Barón, ha valorat l’impacte que tindrà el nou mercat en el teixit comercial: “Sempre hem defensat que el mercat és el cor comercial de Vilanova del Camí. Aquesta remodelació ens permet no només modernitzar-lo, sinó també convertir-lo en un referent per al municipi i per a les rodalies”.

El regidor ha volgut destacar també la ubicació d’aquest nou mercat, al bell mig del municipi i en la plaça que portarà el nom de l’alcalde Joan Vich, el principal precursor del Mercat i ferri defensor d’aquest model de comerç.

L’alcaldessa Noemí Trucharte ha recordat que aquest projecte ha estat possible gràcies a la inversió de la Diputació de Barcelona, que ha finançat la remodelació integral de l’espai.