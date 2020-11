Èxit dels “actes confinats” en el cap de setmana de Festa Major a Tous

Sant Martí de Tous ha celebrat aquest passat cap de setmana, els dies 14 i 15 de novembre, els “actes confinats”, un conjunt d’activitats que els veïns i veïnes del municipi han pogut seguir pràcticament sense moure’s de casa i que han coincidit amb el cap de setmana de Festa Major. Aquesta iniciativa, impulsada per la Comissió 50Tous, organitzadora de la Festa Major, i l’Ajuntament de Tous, ha volgut mantenir l’esperit de Festa Major, malgrat no s’hagi pogut celebrar per les mesures de contenció de la Covid-19.

Entre les sorpreses i activitats destacades, el dissabte al matí va sonar pels carrers de Tous el Ball de Faixes, una de les tradicions populars més arrelades al poble, que enguany no s’ha pogut dur a terme. Així mateix, mentre la música del Ball de Faixes ressonava pel poble, la Comissió dels 50Tous va repartir prop de 130 pensaments silvestres entre els majors de 70 anys.

Durant tot el cap de setmana les activitats online van tenir un paper destacat, l’activitat “Cuines de tous” va esdevenir un gran èxit: de la mà del grup de teatre d’adults de Tous, dues cuineres ben especials van repassar una recepta anomenada “TOUS” i van cuinar un deliciós plat de conill; les “històries de la iaia Elisa” convidava als touencs a connectar-se al Canal de Youtube de la historiadora local Elisa Vidal, amb històries, contes i llegendes per gaudir en família; des del canal de Youtube de l’Ajuntament es podia veure, a més, la pel·lícula “Un any a Tous”, que explica la vida de Tous de primavera a tardor. A nivell virtual, des del perfil d’Instagram de l’Ajuntament de Tous s’ha reptat als veïns a participar en el concurs “Coses de Tous”, una espècie de Trivial sobre el poble, amb prop de 400 participants, tot un èxit. Tant les històries de l’Elisa, com la pel·lícula, així com les cuines de Tous es poden trobar a la plataforma de Youtube.

També amb un gran èxit de participació l’activitat “Dibuixos del poble” un concurs de dibuix per a tots els públics que proposava als participants dibuixar un racó de Tous. L’activitat, coordinada per l’artista touenca Núria Riba, ha comptat amb 23 participants d’entre 2 i 50 anys d’edat. Els dibuixos han estat penjats a les xarxes socials, on per votació popular, s’han decidit les dues guanyadores.