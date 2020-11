Calaf no tindrà representació dels Pastorets aquest any

Tot i les esperances que l’evolució de la pandèmia de COVIC-19 fos més favorable a partir d’aquest passat estiu, i els intents , la imaginació i les ganes que els responsables dels Pastorets i els Pastorets Infantils hi han posat durant els mesos d’estiu i inicis de tardor, el Casal de Calaf es veu obligat a desistir, “molt a contracor”, en la seva programació durant aquesta temporada 2020 -2021.

La decisió no s’ha pres per no poder complir amb la normativa de protecció i de distanciament del públic assistent; cosa que en altres espectacles que s’han dut a terme a la Sala Folch i Torres s’han assolit sobradament. La causa principal és la impossibilitat de poder desenvolupar els assajos i les funcions mantenint les recomanacions sanitàries entre els participants dels espectacles, que són més de 300 entre els dos Pastorets.

El Patronat de la Fundació Casal de Calaf està “molt sensibilitzat”, tant en el compliment de les mesures de protecció contra el COVID-19, com en la necessitat de poder oferir activitats culturals i espectacles de qualitat, per la qual cosa, ha programat tres activitats per aquestes Festes de Nadal.

El dia de Sant Esteve a les 12 del migdia organitzarà el 23è Contacontes, que durant més de 20 anys ha acompanyat els matinals de Sant Esteve al Casal de Calaf, que aquest any estarà dedicat als avis.

Per cap d’any, a les Cap d’any, a les 7 de la tarda, hi haurà el Poema de Nadal, de Josep Maria de Segarra, interpretat per actrius i actors de L’ATC i música en directe del Trio Segarrenc, sota la direcció d’Eloi Hernàndez i Neus Quer.

Finalment, el dia de Reis, a 2/4 de 12 s’organitzarà cinema familiar, amb “Se armó el Belén”, una pel·lícula d’animació on una colla d’animalons es convertiran en els veritables herois del primer Nadal.

Totes les activitats es duran a terme a la Sala Folch i Torres amb entrades numerades i prèvia reserva on-line o una hora abans de cada espectacle a les taquilles del Casal.