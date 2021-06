Èxit de la I Mostra de Comerç, Artesania i Entitats de Santa Coloma

Santa Coloma va celebrar, aquest últim cap de setmana de maig, la primera edició de la Mostra de Comerç, Artesania i Entitats. Ho va fer amb gran participació dels comerços i entitats colomines i també de ciutadans que van apropar-se fins a la Plaça Major. I tot això, en un cap de setmana en què les temperatures van ser molt agradables i que el temps va acompanyar.

Dissabte va ser el torn dels comerços, que van respondre amb entusiasme a la crida i n’hi va haver 35 que van muntar la seva parada a la plaça. Per altra banda, diumenge es va comptar amb la participació de 14 entitats colomines, que explicaven els seus projectes, animaven a fer nous socis o algunes fins i tot havien preparat alguna activitat.

A més, durant la Mostra, també es va aprofitar per presentar la campanya Xarxa de Barris. Aquesta projecte pretén incentivar el comerç local. Es tracta d’una xarxa de la qual en formen part 32 pobles i ciutats de tot Catalunya. Durant el mes de juny, comprar en el comerç de la xarxa té premi. Per aconseguir-lo, s’omple una butlleta per cada compra i després s’entra en el sorteig d’una de les 32 experiències en un dels pobles que hi formen part.

Durant el diumenge també es va tornar a representar el teatre històric “Santa Coloma, la Real, la de Magí Sivillà”, que recupera la vida d’aquest il·lustre colomí, que va viure a principis del segle XVII i de qui, recentment, se n’ha editat la seva crònica “Historia general del Principado de Cataluña, condados de Rossellón y Cerdaña”

Des de l’Ajutnament es fa una valoració molt positiva d’aquesta primera edició de la Mostra de Começ, Artesania i Entitats. El regidor d’aquesta àrea, Josep Maria Vidal, comenta que “la primera experiència ha estat molt bona, hem agafat idees i propostes de cara a la propera edició. Aquesta I Mostra ha estat marcada per la covid, però a poc a poc es podran fer més coses, i per la propera, esperem tenir la mateixa acollida i fins i tot millor que enguany”.