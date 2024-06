L’European Balloon Festival 2024 acollirà l’estrena d’una Càpsula Aerostàtica Espacial amb participació anoienca

L’European Balloon Festival, el certamen de globus aerostàtics més important del sud d’Europa, se celebrarà a Igualada de l’11 al 14 de juliol amb 50 globus aerostàtics provinents de països com Anglaterra, França, Brasil, Mònaco, Itàlia, Suïssa, Tunísia o Marroc que competiran al costat de la trentena de pilots catalans i espanyols per endur-se el trofeu del festival.

Una Càpsula Aerostàtica Espacial per permetre a un Dj punxar des de l’espai

Enguany, l’European Balloon Festival serà l’escenari d’una estrena mundial: es presentarà la Càpsula Aerostàtica Espacial, una cistella ben diferent a les habituals dels globus aerostàtics, ja que es tracta d’una cabina preparada per volar a 20 mil metres d’altura, tancada i pressuritzada, desenvolupada per l’empresa aeroespacial Zero 2 Infinity i adaptada per Ultramagic, l’empresa igualadina especialitzada en globus aerostàtics.

Es tracta d’una cistella única al món, fruit d’un projecte experimental que va sorgir arran de la idea del productor musical turc-holandès Burak Yeter, conegut a l’Estat espanyol per haver estat el creador de la peça “My Life is Going On”, la sintonia de l’exitosa sèrie de Netflix La Casa de Papel. Yeter, un enamorat de l’espai, feia temps que volia dur a terme sessions de DJ a gran altura que es puguessin emetre en streaming.

Les Nits de Llum ompliran Igualada de globus nocturns tota la setmana

Una altra de les novetats d’enguany són les Nits de Llum, que ompliran la ciutat de globus nocturns durant tota la setmana. Per primera vegada, dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 a les 21.30h a la Plaça de Cal Font es faran vols captius en globus (s’alçaran amb els passatgers a la cistella però sense arribar a enlairar-se), seran 150 vols gratuïts que se sortejaran entre els participants al concurs que es farà a les xarxes socials del festival. A més dels vols captius, les Nits de Llum també inclouen espectacles en Iglús de Vent, és a dir, en teles de globus reciclades instal·lades en diferents punts cèntrics de la ciutat que, des de dilluns i fins dissabte, acolliran nombroses activitats culturals i lúdiques a càrrec de les entitats de la ciutat.

Els vols de matí i tarda i el Night Glow: La columna vertebral del festival

La 28ena edició de l’European Balloon Festival comptarà, com és habitual, amb els tradicionals vols de matí –de dijous a diumenge- i dels vols de tarda -de dijous a dissabte- des del Parc Central, excepte l’enlairament de divendres al matí que es farà des de diferents places de la ciutat.

La nit del dissabte 13 de juliol tornarà a ser la més esperada del festival, amb la tradicional encesa nocturna de globus Night Glow i el primer concert del festival Anòlia, a càrrec de La Banda del Coche

Rojo.

Per tal de garantir la seguretat dels espectadors i i donar cabuda a la gran quantitat de persones que venen d’arreu del país a Igualada especialment la nit de dissabte, l’organització ha modificat la distribució del camp de vol del Parc Central per ampliar-ne l’aforament i mantenir una distància de seguretat entre els espectadors i els globus durant els vols de tarda.

Per tal de poder ampliar l’aforament i donar, així, cabuda als milers de d’assistents provinents d’arreu del país, l’organització ha fet canvis en la distribució dels espais: l’escenari se situarà en un angle del parc i els diferents carrils de l’Avinguda Catalunya esdevindran espai per al públic, amb foodtrucks i barres de servei de menjar i begudes.

L’European Balloon Festival està impulsat per l’Ajuntament d’Igualada i l’empresa fabricant de globus Ultramagic, amb el suport de la Diputació de Barcelona, el patrocini de GPU i Vitogas, i la col·laboració de les empreses de vol Globus Kon-Tiki, Camins de Vent i Anoia Balloons.