Estudiants de l’Institut de Calaf es converteixen en “caçadors” d’eles geminades en pàgines web

Col·le o cole? Pel·li o peli? Aquests són alguns dels dubtes amb què s’han trobat un grup d’estudiants de 4t d’ESO de l’Institut Alexandre de Riquer de Calaf a l’hora d’analitzar l’ús que els centres educatius catalans fan de l’ela geminada a les seves pàgines web.

Els estudiants han creat ells mateixos un programa informàtic per fer el rastreig de les webs. Un cop localitzades totes les paraules que porten ela geminada i les que n’haurien de portar i no la porten, els alumnes s’han dedicat a analitzar-les una per una per validar els errors. Un dels més comuns que s’ha detectat -ha aparegut en 1.300 ocasions- és ‘cole’ sense ela geminada.

L’Institut Alexandre de Riquer de Calaf fa tres anys que ofereix una optativa de programació i dades als alumnes de 4t d’ESO. Enguany han decidit donar-hi un nou enfoc i han volgut fer un projecte que relacioni la programació amb l’àmbit lingüístic. “Normalment les pràctiques que fem d’aquesta assignatura són més científiques o tècniques i ens va semblar interessant veure un altre camp on es poden aplicar tots els conceptes de la programació i que són molt útils”, explica Codina.

Després d’assabentar-se de l’existència del Dia del Punt Volat -el 24 de gener- van decidir enfocar el projecte en l’anàlisi de l’ús de l’ela geminada en les pàgines webs dels centres educatius de Catalunya. Els alumnes han dissenyat un programa informàtic per poder fer un rastreig de les webs de les 4.500 escoles, tot i que finalment se n’han acabat analitzant unes 3.000 perquè els servidors d’algunes pàgines donaven error.

Un cop el programa va detectar totes les paraules que porten ela geminada i totes aquelles que no en porten però l’haurien de portar, els estudiants han hagut de supervisar totes aquestes dades per comprovar si els errors eren correctes o no. Per a fer-ho, els alumnes han hagut de consultar eines en línia com ara l’Optimot, el Termcat o el diccionari del IEC. “Ens hem quedat bastant sorpresos perquè paraules molt comunes que pensàvem que s’escrivien sense ela geminada resulta que sí que hi van”, explica un dels alumnes, Abdellah Baghal.

De fet, l’error més comú que han detectat és el de ‘cole’ escrit sense ela geminada. S’ha detectat més de 1.300 vegades. El programa també marcava com a error la paraula ‘gala’ i, per això, la supervisió humana ha sigut clau per veure que, en aquest cas, no era cap error. La paraula ‘gala’ localitzada a les pàgines web fa referència a una celebració o festivitat i no al terme ‘gal·la’ que significa habitants de l’antiga Gàl·lia.

Un dels reptes del centre és captar estudiants d’altres àmbits que no siguin el tecnològic en assignatures optatives d’aquestes característiques, ja que, tal com explica Codina, avui en dia la programació “és una competència molt transversal” i es pot aplicar en qualsevol àmbit. L’Institut també treballa per tenir més presència femenina en les optatives científiques o tecnològiques. “Costa molt tibar les noies perquè escullin una optativa com aquesta”, lamenta el docent. De fet, de les 10 persones inscrites a l’optativa només hi ha una noia.

