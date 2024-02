080 Barcelona Fashion i Rec.0 convoquen la 10a edició del concurs per a dissenyadors

Publicitat

080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 han convocat la 10a edició del concurs obert a dissenyadores, dissenyadors i marques emergents per trobar les quatre millors propostes de moda de proximitat i sostenible. El termini per presentar candidatura està obert fins al 28 de febrer.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Així, es tindran en compte criteris com la cura del medi ambient i la circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial, la perspectiva de gènere, la diversitat de talles i el potencial de comercialització dels productes.

Aquest concurs és una col·laboració entre 080 Barcelona Fashion -la plataforma de moda que organitza el Departament d’Empresa i Treball, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda- i el festival Rec.0.

El jurat especialitzat encarregat d’escollir les quatre propostes guanyadores està format per Marta Coca Ortiga, directora del 080 Barcelona Fashion; Marina Iglesias Valls, cofundadora de Recstores; Ari Rovira Lorente, consultora, docent i investigadora en disseny i sostenibilitat, especialitzada en el sector de la moda; Sònia Flotats Álvarez, periodista especialitzada en moda sostenible i circular, sòcia fundadora de Moda Sostenible Barcelona; i Dominika Niczyporuk dissenyadora i creadora de la marca IKA.

Les propostes guanyadores tindran un espai de comercialització i promoció a l’espai 080 Barcelona Fashion dins del Rec Imperdible, l’espai de marques de moda sostenible del Rec.0, festival que se celebrarà del 8 a l’11 de maig de 2024 a Igualada. Els quatre projectes guanyadors es donaran a conèixer el 7 de març, en un acte, on també, s’entregaran els guardons a les prpostes premiades.

Tota la informació per a participar-hi es pot trobar a les bases del concurs.

