Esquerra proposa un projecte transformador pel Rec després de 12 anys d’”inacció” de Marc Castells

La candidata a l’alcaldia d’Igualada d’ERC, Alba Vergés, i el cap de l’oposició i arquitecte, Enric Conill, han aprofitat el tancament d’una nova edició del Rec.0 per proposar, de nou, un projecte transformador pel barri del Rec d’Igualada.

Segons Vergés i Conill, ni el Rec ni Igualada es poden permetre tenir durant més temps el barri “abandonat”. Els republicans expliquen que “durant els 12 anys de govern de Marc Castells no s’ha fet absolutament res pel barri, ni tampoc saben què fer”, i asseguren que “el govern municipal no té ni idees, ni projecte ni tampoc voluntat per transformar el barri i la ciutat” ja que sobreviuen amb la màxima de “qui dia passa any empeny”.

Des d’ERC Igualada afirmen que “tenim un planejament urbanístic (POUM) de l’any 1986 i això, com és obvi, queda totalment antic i no tenim les eines suficients per transformar i fer avançar la ciutat. Som de les úniques ciutats mitjanes amb un POUM tan vell i desactualitzat”.

Transformar el Rec amb vida i activitat industrial, residencial i comercial

La proposta dels republicans consisteix en l’obertura dels usos per tal que es puguin implementar noves activitats al Rec. Així, creuen, es permetrà el manteniment de les activitats industrials existents alhora que s’incorporaran nous usos, com la industria 4.0 i el disseny, però també usos no industrials com habitatge, restauració, equipaments municipals i supramunicipals. Alhora, consideren que la singularitat del Rec i la nova distribució d’espais ha de generar un pulmó verd per Igualada i especialment encarat a l’esbarjo dels infants i les famílies.

Aquesta transformació, diuen des d’Esquerra, s’ha de fer a través d’un planejament modificat en l’àmbit del Rec, a través del pla especial o d’un pla director per permetre una mixtura d’usos que el facin polivalent i una eina real d’oportunitats. “Això permetrà transformar un barri, avui principalment buit, per un pol d’atracció d’oportunitats amb una mirada des de l’interior del barri, però també de ciutat”, comenten des d’Esquerra. Un planejament específic que permeti la transformació del barri, la obertura d’aquest i per tant de tota la ciutat al riu Anoia i que ajudi a exercir de ròtula entre la ciutat residencial més consolidada i el riu.

Pere Aragonès, mostra el seu suport a Alba Vergés

El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va visitar el Rec.0 aquest dissabte acompanyat de la candidata a l’alcaldia d’Igualada, Alba Vergés, i del cap de l’oposició, Enric Conill. Tant Vergés com Conill van poder ensenyar-li amb profunditat el barri del Rec i li van explicar el projecte de transformació urbanística que proposen per la zona.

De fet, Aragonès va apostar per la “recuperació d’un espai que forma part de la història del país i la ciutat” i va apuntar que “és essencial seguir treballant i transformant Igualada de la mà de l’Alba Vergés i del seu equip”. Aragonés va comentar que “estic segur que l’empenta de la societat civil que es demostra aquí al Rec pot venir complementada amb una empenta innovadora i transformadora des de l’Ajuntament d’Igualada amb l’Alba Vergés, que comptarà amb tota la complicitat i ajuda dels que l’estimem i en sabem de la seva vàlua i de servei al país”.