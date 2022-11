Els “igualadins” Julio Manrique i Cristina Genebat estrenen aquest dimecres nova sèrie a TV3

TV3 estrena aquest dimecres una nova sèrie. Es tracta de “Quan el cor s’atura”, una proposta innovadora de la televisió pública que posa en prime time una producció realitzada i interpretada en directe davant de públic. La sèrie té un format curt, de 20 minuts de durada, i reflexiona en clau de comèdia sobre com posar fi al matrimoni del Sergi i la Montse, que segons expliquen els protagonistes en el vídeo de presentació, son dos igualadins de tota la vida. Ara toca afrontar els canvis; de l’amor han passat al desamor i cal gestionar totes aquestes emocions d’una manera sana.

🔥 “Quan el cor s’atura” és la nova sèrie en directe de TV3 amb Julio Manrique i la Cristina Genebat. 👉🏻 Dimecres, 16 de novembre, a les 22.05! No et perdis l’estrena en directe de “Quan el cor s’atura”. #QuanElCorTV3 @Larsgez @CristinaGenebat pic.twitter.com/cKYa6eUakd — TV3.cat (@tv3cat) November 11, 2022

L’acció passa en diferents decorats. Principalment, al menjador de la casa on sempre han viscut el Sergi (Julio Manrique) i la Montse (Cristina Genebat), però també en altres espais que anirem descobrint al llarg dels capítols.

Un dels reptes de la nova producció, i que la fa diferent de totes les anteriors propostes, és que es fa des d’un plató amb públic i que la realització és en directe.

La Montse i el Sergi estan al voltant dels 50 anys, i després de mitja vida com a matrimoni, estan a punt de separar-se, encara que el Sergi no s’ho vol creure i ella ja no sap com explicar-l’hi. Tots dos estan en una bona situació professional, tenen una filla que ja no viu amb ells i ara és el moment d’imaginar-se els últims anys com a adults, abans de fer-se “grans-grans” això sí, per separat. Com posar fi al matrimoni? Com viure aquesta nova etapa? Com imaginar-se sense l’altre?

“Quan el cor s’atura” és una producció associada de TV3 i Zumpictures, que consta de sis capítols de 20 minuts, i està dirigida pels joves directors Roger Villarroya i Edgar Lledó, especialistes en formats audiovisuals publicitaris i també de ficció.