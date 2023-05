Esquerra proposa rebaixar l’IBI un 20% a Igualada

Els cap de llista d’ERC Igualada, Alba Vergés i Enric Conill, proposen rebaixar un 20% l’IBI a les famílies igualadines en un termini de quatre anys “per igualar els impostos d’Igualada a la resta de ciutats mitjanes de Catalunya. A més, els republicans també volen aplicar nous criteris de progressivitat, “per tal que els impostos siguin justos”. Vergés explica que “Igualada és la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya”, i Conill defensa que cal una rebaixa de la pressió fiscal perquè comparativament és “desmesurada”.

Alba Vergés també reclama que “calen mesures per aplicar la progressivitat, per tal que qui més tingui pagui més i qui menys tingui, pagui menys”. En aquest sentit, ERC Igualada proposa tres actuacions: establir ajuts pel pagament de l’IBI al 30% de les famílies igualadines amb els ingressos més baixos; apujar l’IBI al 10% dels immobles no residencials de major valor; i impulsar la tarifació progressiva en funció dels nivells de renda en els serveis municipals com el consorci sociosanitari o les llars d’infants.

Igualada és la ciutat mitjana amb un dels impostos més cars de Catalunya

Igualada és la ciutat mitjana de Catalunya amb un dels l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI) més alt, amb una diferència molt notable respecte municipis de dimensions i nombre d’habitants similars, com Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Figueres, Vilafranca del Penedès, Olot, Tortosa, Castelldefels i Vic.

Des d’Esquerra recorden que l’IBI per habitant d’Igualada és de 437,57€, un 26% més car que a Figueres, on és de 349,49€, un 39% més car que a Vic (289,39 €), un 40% respecte Olot (284,35€) i fins un 47% més alt que a Tortosa, on l’IBI per habitant és de 252,54 €.

Una família igualadina paga gairebé 1000 € més d’impostos que una d’Esplugues

Des d’Esquerra també han fet un anàlisi sobre el total d’impostos, taxes i preus i conclouen que la diferència entre Igualada i les ciutats mitjanes veïnes és encara més abismal. Els igualadins paguen, segons els republicans, un 18% més que els habitants de Vic, un 14% més que els de Vilafranca, un 28% més que els habitants de Tortosa i fins un 36% més que a Esplugues.

En xifres, una família d’Igualada paga 492 € més d’impostos municipals que una família de Vic, i 369 € més que una de Vilafranca. La diferència és encara més destacada si es compara amb Sant Feliu de Llobregat (726 €) o amb Esplugues de Llobregat, arribant als 957 €.

Igualada té el triple d’endeutament que Vilafranca

Per tot plegat, la candidata a l’alcaldia d’ERC, Alba Vergés, denuncia “el desequilibri inexplicable” que hi ha entre els impostos que paguen els igualadins respecte la resta de ciutats mitjanes catalanes.

Des del govern de Marc Castells, sovint s’ha assegurat que l’increment dels impostos s’ha destinat a la reducció del deute creat per l’anterior govern. Tanmateix, des d’Esquerra critiquen que mentre Igualada ha reduït el deute un 38% des del 2011, la resta de ciutats analitzades han reduït molt més l’endeutament municipal, alhora que mantenen una càrrega impositiva menor. Per exemple, Castelldefels ha reduït el deute fins un 74%, Olot un 54% i Esplugues un 50%.

En termes absoluts, actualment Igualada és la ciutat mitjana més endeutada entre les analitzades, amb 36,2 milions d’euros, lluny dels 28,4 M€ de Figueres, els 27,8 M€ de Tortosa, i encara més d’Esplugues (14,1 M€), Olot (13,6 M€), Castelldefels (13 M€) o Vilafranca (12,5 M€).