Cesc Fernàndez no seguirà com a entrenador de l’Igualada Rigat la propera temporada

Sorpresa a l’Igualada HC Rigat. La junta directiva del club ha decidit no renovar al cos tècnic de l’Igualada Rigat de cara a la temporada 2023/24. Després de dues temporades al capdavant del primer equip de l’entitat, a les quals l’equip s’ha classificat per jugar a la World Skate Europe Cup i, a aquesta darrera, per la Copa del Rei i el play-off de la Parlem OkLliga. El club mostra el seu agraïment pels serveis prestats, per la confiança que han mostrat en el projecte i les ganes de fer-lo créixer.

Després que Xavier Garcia i Jordi Mellado manifestessin que no continuaran la propera temporada i amb la dificultat per formar un equip al voltant de l’entrenador Francesc Fernández, que no té la titulació per entrenar a nivell estatal, la junta directiva ha pres la decisió de no perllongar el contracte dels tres entrenadors.