ERC explica que l’Ajuntament ha gastat centenars de milers d’euros menys en habitatge del que va dir

Esquerra Igualada ha revelat que l’Ajuntament d’Igualada ha destinat centenars de milers d’euros menys del que va anunciar en polítiques d’habitatge. “Només per a l’any 2023 es van anunciar 500.000€ per a la rehabilitació de pisos però únicament se’n van destinar 100.000€, un total de 400.000€ menys dels anunciats, només un 20% del total” i això suposa “un intent d’engany a la ciutadania fent veure que es destinen recursos en un àmbit tan important com l’habitatge però finalment destinant-hi només una quarta part”.

Segons ERC Igualada, les polítiques d’habitatge de l’ajuntament “han tendit a zero” en els darrers 13 anys i “la prova d’això és que en 13 anys s’han generat un total de 0 pisos de lloguer social municipal, donant pas a una situació crítica a la ciutat amb una oferta totalment insuficient i amb uns preus molt disparats, un fet que priva a molta gent a poder accedir a un habitatge digne amb unes condicions econòmiques acceptables”.

Alhora els republicans expliquen que “l’oferta d’habitatge de lloguer ha caigut en picat a Igualada, havent-hi la menor oferta des que hi ha registres als portals immobiliaris de lloguer i amb els preus més cars de la història de la ciutat”. En aquest sentit apunten que “si qualsevol persona busca un pis a través d’un portal immobiliari, veurà que hi ha només 9 pisos, dels quals 3 són de lloguer temporal i amb una mitjana de preus de 827€ per pis”.

Segons el pla local de joventut elaborat pel propi govern municipal de la ciutat, el 45% dels joves d’Igualada afirmen que marxaran de la ciutat perquè no tenen accés a l’habitatge o a una feina.

Des d’ERC recorden que el govern municipal fa 13 anys que governa la ciutat i que no ha fet polítiques útils d’habitatge, i insistixen que van forçar a fer un ple monogràfic proposant 28 propostes “que ja feien altres municipis i que fins i tot recomanava el síndic de greuges de Catalunya, però el govern no va acceptar-ne absolutament cap”.