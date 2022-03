Avui, dilluns 21 de març, entra en vigor la nova llei de Trànsit aprovada pel Congrés dels Diputats el passat desembre.

Amb aquesta nova modificació, la Direcció General de Trànsit (DGT) vol millorar els números d’incidències i víctimes a la carretera, així com els comportaments incívics dels conductors.

A continuació, repassem les noves normatives:

Sis punts per mirar el mòbil

Segons l’article 76 es prohibeix fer servir el telèfon mòbil mentre es condueix. A partir d’ara, tenir el dispositiu a la mà, tot i que no s’estigui fent servir, també compta com a infracció. La sanció per cometre aquesta acció és la retirada de sis punts al carnet de conduir. En tot cas, s’han d’utilitzar els dispositius de veu i mans lliures.

Prohibits els detectors de radars

La llei diu: “Es prohibeix instal·lar o portar inhibidors de radars o cinemòmetres o qualsevol altre instrument encaminat a eludir o a interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància de trànsit, així com emetre o fer senyals amb aquesta finalitat”. L’ús d’aquests aparells implica la pèrdua de tres punts al carnet de conduir.

Actes incívics

La nova normativa penalitzarà als conductors/es que tirin a la via objectes que puguin produir incendis o accidents. També a tots aquells que estacionin els espais reservats per a minusvàlids o carrils bici. Aquestes sancions poden comportar fins a una pèrdua de sis punts al carnet de conduir. Per “motius i danys al medi ambient” queda prohibit aturar o estacionar un vehicle i no apagar el motor.

El cinturó, posat

Fins ara la sanció per conduir sense el cinturó era de tres punts, ara puja a quatre amb una multa que pot arribar fins als 200 euros.



Adeu als 20 km/h de marge per fer avançaments

És sense cap mena de dubte la mesura amb més polèmica. A partir d’ara, estan prohibits superar el màxim de la velocitat 20km/h més pels avançaments laterals. L’objectiu d’aquesta modificació és adaptar-se a la normativa de la majoria de països europeus.

Casc obligatori per als conductors dels patinets elèctrics

La DGT també modifica les normatives de mobilitat en patinets elèctrics. Així doncs, qualsevol usuari que condueixi aquest vehicle haurà de portar casc. A més, queda prohibit circular per les voreres, i la taxa d’alcohol per a menors és de 0,0.

Màxima protecció als ciclistes

No respectar la distància de seguretat d’un metre i mig en el moment d’avançar un ciclista suposarà sis punts menys en el carnet de conduir. També serà obligatori canviar totalment de carril sempre que la via en tingui més d’un per sentit.

Permís de conduir i punts

La nova llei estipula que el termini de recuperació del saldo inicial dels punts és de dos anys. La DGT hi ha posat en marxa l’aplicació miDGT que permet portar el carnet de conduir digitalment, per tant, ja no és obligatori portar-ho físic.