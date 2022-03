Igualada inaugura el Centre Cívic Nord

Aquest diumenge 20 de març, s’ha inaugurat el Centre Cívic Nord d’Igualada en una jornada festiva en què s’han realitzat 14 visites teatralitzades a aquest nou equipament que donarà servei a la zona nord de la ciutat. Degut a la gran demanda que hi ha hagut s’han obert altres visites al centre cívic, no teatralitzades, que realitzaran els treballadors dels equipaments cívics i on s’hi pot apuntar qui vulgui al telèfon 93 804 90 52 de 9h a 14h.

L’acte inaugural ha comptat amb la participació de la consellera de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Violant Cervera; la diputada presidenta Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme de la Diputació de Barcelona, Eva Menor; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i els regidors i regidores del Consistori.

En els parlaments inaugurals, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha recordat la situació d’aquests últims anys de pandèmia que ha obligat a mantenir tancats els equipaments cívics “no ha estat fins ara quan el Centre Cívic Nord s’ha pogut obrir, ara que podem assegurar la presencialitat de totes les seves activitats i omplir-lo de vida i interacció social”. Castells ha qualificat el Centre Cívic Nord com un equipament total, ja que “estem davant d’un espai totalment polivalent, que pot transformar tots els seus espais i adaptar-se a les necessitats canviants de la nostra societat”.

De la seva banda, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha destacat el fet que aquest nou equipament “completarà la xarxa d’equipaments cívics de la ciutat i farà possible la descentralització d’activitats, alhora que donarà un impuls molt important als barris del nord de la ciutat”.

El Centre Cívic Nord

L’edifici del Centre Cívic Nord, compta amb quatre plantes totalment accessibles amb espais polivalents i transformables. Entre els principals espais hi ha una gran sala de lectura, un espai per les entitats, diverses aules de formació (una de les quals està destinada a classes de cuina, completament equipada i amb una pantalla de televisió que permet veure en directe el detall de tots els procediments), diverses sales de reunions i una terrassa on es podran realitzar activitats a l’aire lliure. De fet, l’espai s’ha concebut per que pugui obrir-se a l’exterior i utilitzar part de l’entorn per realitzar-hi activitat sota d’una gran pèrgola o a les terrasses.

L’entorn del Centre Cívic Nord compta amb un nou parc, un espai obert i exterior que multiplicarà la vida al barri, amb vegetació, jocs infantils i un mural pintat per l’artista Núria Riba que recorda el passat agrícola d’aquesta zona de la ciutat d’Igualada.

El nou equipament també acull diversos serveis de l’ajuntament seguint la voluntat de descentralitzar-los i distribuir-los entre els diferents barris de la ciutat per aproximar-los a la ciutadania. Al nou Centre Cívic ja hi treballen els departaments de Salut Pública, Entorn Comunitari, Cooperació, Consum. També els departaments d’Igualtat de gènere i LGTBI de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.

El Centre Cívic Nord dona servei als barris de Set Camins, Les Comes i Poble Sec de la ciutat. Les activitats que s’hi organitzaran complementaran i engrandiran l’oferta que s’ofereix al conjunt d’espais cívics d’Igualada.

Les inscripcions, a partir del 23 de març

Fermí Capdevila ha recordat que la setmana vinent també s’iniciaran les inscripcions a les activitats del Centre Cívic Nord amb una oferta total de 62 activitats.

Les inscripcions es faran a partir del dimecres 23 de març. Dilluns 21 de març, però, a partir de les 8 h del es repartiran els dies i les hores per fer la inscripció per a les persones que la volen fer de forma presencial.

Les inscripcions es podran realitzar de tres formes: de forma presencial al Centre Cívic Nord, de forma telefònica trucant a qualsevol dels telèfons següents dels equipaments cívics: 93 804 90 52 i 680 52 33 66.