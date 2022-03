L’Igualada Femení HCP perd a la pista del líder

HC VILA-SANA 5

IGUALADA FEMENÍ HCP 2

Partit d’altes revolucions disputat aquest dissabte al vespre a l’olla a pressió de Vila-sana, una pista on enguany cap visitant ha assolit ni tan sols un empat. Però l’Igualada Femení Grupo Guzman va plantejar un partit de tu a tu davant les lleidatanes, oblidant la golejada patida a la primera volta a Les Comes (2-9), i mostrant una millora molt evident davant l’actual líder de la competició. Les jugadores que entrena Carles Marín van igualar i per moments van superar la intensitat de les del Pla d’Urgell, però la qualitat a l’hora de definir i concretar les jugades va acabar dictaminant sentència. El CP Vila-sana en té prou amb molt poc per fer gols. La qualitat individual va passar per sobre d’un bon treball col·lectiu de les igualadines.

El matx va començar amb una sortida en tromba del Vila-sana, que va fer dos pals quasi consecutius. Les igualadines, molt intenses, es van carregar amb quatre faltes ben aviat, i, en el minut 8 concedien un penal que l’argentina Flor Felamini convertiria en l’1-0 superant a Mònica Ferrer (que va substituir a Cristina Riba per a aquesta acció). Només cinc segons després la lleidatana Barcons veuria una blava, Carolina Herrera no podria transformar la directa i les visitants tampoc van poder treure rèdit de la superioritat. Encara amb una jugadora més, l’Igualada Femení Grupo Guzman va patir una directa en contra per una blava a Aida Mas. La per a molts millor jugadora del món, l’argentina Luchi Agudo, no va poder superar una Cristina Riba que va donar tot un recital. I del possible 2-0 es va passar a l’empat a un quan, després d’una jugada ben elaborada per les igualadines, Pati Miret cediria a Helena de Sivatte, qui marcaria el seu tercer gol en els darrers tres partits. L’empat va deixar tocat al Vila-sana, que va veure com l’Igualada Femení Grupo Guzman tindria una nova opció per fer l’1-2, quan la local Victòria Porta veuria una blava i la corresponent directa no va poder convertir-la en gol Helena de Sivatte. A set minuts del descans la italano argentina Julieta Fernández va tornar a avançar el conjunt local, que va desaprofitar tot seguit un penal, i arribaria al descans fent el 3-1 amb una definició inapelable de Victòria Porta i fallant una directa a càrrec de Laura Barcons.

A la represa el joc va tornar a deparar un domini inicial del líder que entrena Lluís Rodero, però les igualadines van saber jugar en tot moment, controlant el ritme de joc i faltes, i traient de polleguera en molts moments a les lleidatanes. El CP Vila-sana va fer el 4-1 a la segona jugada d’una falta directa inicialment aturada per Cristina Riba, i finalitzada per Luchi Agudo. A partir d’aquí l’Igualada Femení va posar a prova a la portera portuguesa Sandra Coelho, que va salvar al seu equip en jugades claríssimes. Un penal aturat de forma espectacular a Pati Miret (llançament potentíssim) va precedir al 4-2 fet per Rocío “Piojo” Ramón en transformar a la perfecció una falta directa, amb gran tranquil·litat i precisió. Quedaven 10 minuts pel final i els nervis van rondar per Vila-sana, amb un Igualada Femení Grupo Guzman que havia portat el partit a l’intercanvi de cops, i que no va estar més aprop de puntuar per l’actuació antològica de la portera local. A menys de dos minuts pel final, i en una acció polèmica, Laura Barcons faria el cinquè gol de les locals i sentenciaria la primera derrota de l’IFHCP en les darreres vuit jornades de l’OK Liga.

Tot i la derrota, l’Igualada Femení Grupo Guzman manté la sisena posició a la taula, amb 29 punts. Les igualadines, conjuntament amb el líder Vila-sana són els únics dos equips que han marcat almenys un gol en tots els partits disputats fins ara a la lliga.

El proper dissabte visita Les Comes el CHP Bigues i Riells

Aquest proper dissabte l’Igualada Femení Grupo Guzman rebrà a Les Comes (18.00 h) la visita del CHP Bigues i Riells, rival directe de les jugadores que entrena Carles Marín, i que a la primera volta van vèncer les igualadines per 3-1 en un partit molt anivellat i en què les de l’Anoia van perdonar molt. Serà una nova oportunitat per comprovar el salt de qualitat competitiu que han fet les igualadines en els darrers mesos de competició. El Bigues és l’actual vuitè classificat amb 25 punts, i compta amb jugadores internacionals com Marta Borràs (Espanya) o Èrika Ghirardello (Itàlia). El seu entrenador és un vell conegut igualadí: l’asturià Ramon Peralta.