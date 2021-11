“Ens faria il·lusió que l’IGUALADACITY fos un joc estimat pels igualadins”

Entrevista a Jordi Marcè, Oriol Farràs i Jordi Noguera, creadors del projecte YOURCITY

Som Jordi Marcè, advocat; Oriol Farràs, enginyer telemàtic i Jordi Noguera, enginyer industrial, que ens hem unit per tirar endavant el projecte del joc de taula a Igualada.

Igualada City és un nou joc de taula. En què consisteix?

El joc transcorre pels carrers, places i parcs més emblemàtics d’Igualada que conformen les caselles del taulell. L’objectiu és, a mida que vas avançant, comprar quantes més caselles millor i construir-hi cases o hotels per així cobrar als altres jugadors quan hi passen. A més, si caus a les caselles de la sort pots aconseguir premis com unes entrades per anar a l’Ateneu Igualadí i rebre diners, o haver-ne de pagar, per exemple, per encendre les escales mecàniques del carrer Sant Magí…!

Qui són els seus creadors?

Els creadors de la iniciativa són l’Oriol Farràs i el Jordi Noguera, ells van idear YOURCITY i els qui van tenir la idea d’aquest joc personalitzat ara fa uns anys. El Jordi Marcè els ha ajudat a l’hora de portar aquesta idea a la ciutat d’Igualada, en el disseny del joc i alhora de contactar amb entitats d’Igualada que apareixen en el joc i que també han contribuït a que hagi estat possible.

Com va sorgir la idea de fer un joc d’aquestes característiques?

L’IGUALADACITY neix d’una experiència personal d’un de nosaltres que fa uns anys va crear un joc de taula ambientat en la residència universitària on vivia per regalar-lo a un amic. Més tard, aquella idea va portar a crear dos jocs personalitzats a Olot i Berga l’any passat. La rebuda de la gent va ser tan bona que enguany, amb la creació del projecte YOURCITY, la iniciativa s’ha traslladat a altres ciutats.

El joc s’està expandint i es poden trobar versions de diverses ciutats de Catalunya. La idea és arribar a molt municipis?

Així és, a més d’Igualada, com deia, també s’han creat versions del joc per ciutats com Lleida, Tarragona, Vic o Manresa, entre altres, fins un total de 17 al llarg de tota Catalunya i, fins i tot, Andorra. El projecte neix amb l’objectiu d’arribar al màxim de llars possibles, tant d’Igualada com de la resta de municipis.

El joc de cada municipi és totalment personalitzat?

Sí, completament. En el cas de l’IGUALADACITY des de les fitxes que representen a cada jugador, on hi trobem personatges com l’Esmolet o el Patge Faruk, els bitllets, on hi apareixen el Llaminer de la Pla, les tisores de Cal Font o la nena de la font de la Rambla, i fins a les caselles del taulell, on podem trobar edificis emblemàtics com la Basílica de Santa Maria i l’Escorxador o festes 100% igualadines com l’European Balloon Festival o la cavalcada de Reis. Per això, més enllà de l’èxit de vendes que pugui tenir, ens faria molta il·lusió que aquest fos un joc estimat per la gent que aprecia Igualada i les seves tradicions.

Què fa atractiu un joc d’aquestes característiques?

Creiem que hi ha un buit en el mercat lúdic de proximitat. Avui en dia podem trobar jocs de tot tipus, fabricats arreu del món i rebre’ls a casa l’endemà mateix, però difícilment podem trobar un joc que parli de nosaltres, amb els nostres carrers, tradicions i entitats com a escenari principal on reviure anècdotes en família o amb amics durant aquests temps de recolliment que ens han tocat viure.

Com s’ha fet el joc Igualada City? Amb qui heu comptat per dur-lo a terme?

Per arribar al punt on som ara han passat mesos de disseny i preparació del joc i no tot ha estat fàcil. En la fase inicial vam haver de triar quins carrers, places i parcs sortirien al joc i ordenar-los, i el mateix amb els personatges més rellevants de la ciutat, amb les festes i amb les entitats que hi apareixen. Com des d’un inici volíem que fos un joc dels i pels igualadins, vam tenir en compte la seva opinió en tot moment a través d’enquestes a veïns de la ciutat i parlant amb diverses entitats. D’aquesta forma, van ser els igualadins qui van escollir la Plaça de l’Ajuntament com a punt més important de la ciutat, seguida del Passeig i de la Rambla, o que el patró de la ciutat, Sant Bartomeu, havia d’aparèixer al joc. També ens van ajudar a no oblidar-nos de productes locals com la Coca d’Igualada o el Cigronet de l’Anoia.

Aquest pot ser un bon regal per aquestes festes nadalenques. On el podem trobar?

El joc ja es pot reservar on-line de forma completament gratuïta a través de la nostra pàgina d’Instagram: igualadacity_joc . És important dir que produïm els jocs sota comanda i que, per tal de disposar dels jocs abans de nadal, cal que les reserves es facin el més aviat possible. Un cop feta la reserva, avisarem perquè passin a buscar el joc a la Llibreria Cal Rabell i es pagarà allà mateix.

A més aquest joc també és solidari, oi?

Sí, volem que el joc tingui cert caràcter solidari per la qual cosa destinarem part dels beneficis obtinguts a La Marató de TV3 d’enguany contra la salut mental així com a les entitats igualadines que han col·laborat amb nosaltres. A més, la producció del joc és ecofriendly 100% i reciclable en la seva totalitat ja que s’elabora amb cartró, fusta i paper. La producció és de proximitat ja que es fabrica íntegrament dins la província de Barcelona.