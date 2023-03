Enric Cambray protagonitza “Hamlet.01”, de Sergi Belbel, a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana Hamlet.01, una proposta de stand-up comedy dirigida per Sergi Belbel i protagonitzada per Enric Cambray.

És possible entretenir i fer riure el públic amb el Hamlet de Shakespeare? I tant! Aquesta és la fita de Sergi Belbel, que ha reconvertit el primer acte de la tragèdia en una veritable stand-up comedy. O caldria dir stand-up tragedy? El monologuista que narra de cara al públic tots els successos és Enric Cambray. Però no penseu que només us explicaran com comença Hamlet. Aquest Hamlet.01 també és un divertit joc on l’actor fa tots els personatges de l’auca shakespeariana; surt de la ficció per comentar i disseccionar el text amb humor, però també amb ganes d’arribar fins al fons de la qüestió. Així mateix, convida els espectadors a acompanyar-lo entre les bambolines de l’ofici de l’actor.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Hamlet.01 tindran lloc el divendres 17 i el dissabte 18 de març a les 20 h i el diumenge 19 de març a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.