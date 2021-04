El passat 7 d’abril va començar el període per fer la declaració de la renda del 2020. En el cas de les persones que hagin estat en ERTO durant algun mes de l’any, serà obligatori fer-la ni que no s’arribi als ingresso mínims, ja que s’haurà cobrat de dos pagadors diferents. Per altra banda, tots els diners cobrats d’un ERTO tenien la cotització més baixa possible i, per tant, s’haurà de compensar en la declaració realitzada aquesta any. És per això que aquesta setmana us preguntem:

Et preocupa més que altres anys fer la declaració de la renda? Sí No Results Vote