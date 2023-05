Endesa i Igualada Comerç assessoraran energèticament a botiguers i comerciants

Igualada Comerç ha signat un conveni de col·laboració amb Endesa i el Punt de Servei que la companyia té a la capital de l’Anoia, Instal·lacions Parera, amb la voluntat d’incentivar sinergies entre els seus associats en l’àmbit local, oferint tarifes exclusives i afavorint serveis i campanyes conjuntes de difusió del comerç de proximitat. L’objectiu de l’energètica és oferir un servei d’assessorament personalitzat a botiguers i comerciants per ajudar-los a reduir al màxim la seva despesa energètica. A més, podran beneficiar-se’n tant propietaris com empleats.

Han signat l’acord la presidenta d’Igualada Comerç, Laura Llucià; el responsable B2C Retail d’Endesa a Catalunya Zona Nord, Israel del Arco, i la gerent del Punt de Servei d’Endesa a Igualada, Anna Parera, de l’empresa Instal·lacions Parera.

Amb aquesta col·laboració Endesa vol acompanyar als associats a prendre les millors decisions possibles per a optimitzar la seva factura energètica i, així, reduir l’impacte que el cost de l’energia pot suposar sobre la seva activitat empresarial, especialment en un context convuls i sense precedents en el sector energètic. En definitiva, afavorir un canvi en la gestió energètica, incentivant un interès creixent per part d’empreses i particulars d’instal·lar plaques solars per autoconsum i sistemes de tarifes més eficients i ajustades a les seves necessitats.

Com a novetat, la Companyia també oferirà descomptes exclusius a les factures de llum i gas al petit i mitjà comerç, així com serveis de reparació i manteniment. La voluntat no és altra que la seguir millorant la qualitat de l’atenció als clients, així com proporcionar-los una sèrie de serveis de valor afegit i compromisos entre els quals destaquen l’assessorament gratuït, afavorir l’estalvi econòmic, l’establiment de diferents vies d’interlocució directa tant presencial com digital (videoatenció) i el suport de l’equip d’experts d’Endesa amb un compromís d’atenció en menys de 24 hores.

Podran beneficiar-se de l’acord els 332 associats d’Igualada Comerç, que aglutina 400 punts de venda a la capital de l’Anoia, un 60% del comerç de tota la ciutat.