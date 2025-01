L’empresa investigada per transportar deixalla d’Itàlia a Catalunya és la gestora de l’abocador de Pujalt

Dimarts 14 de gener els mitjans catalans feien ressò de la desarticulació per part de la Guàrdia Civil d’una xarxa internacional dedicada a importar tones de brossa urbana des d’Itàlia de manera il·legal, per abocar-les a diverses deixalleries catalanes i espanyoles gestionades per l’empresa Griñó.

Els agents van registrar diverses instal·lacions que té l’empresa repartides arreu del territori català, i una a la localitat manxega d’Almonacid de Marquesado. També van entrar a les oficines de Griñó a Lleida, a la planta de Constantí i a l’abocador de Riba-roja d’Ebre. L’operació, coneguda com a “Rifiuti”, va acabar amb una vintena de persones detingudes, entre les quals els màxims responsables del Grup Griñó, per haver importat brossa urbana procedent d’Itàlia, i haver-la abocat en deixalleries catalanes sense passar cap tractament previ.

Els fets delictius es remunten a l’any 2021, quan, segons el Servei de Protecció de la Naturalesa, la xarxa va començar amb l’activitat il·legal.

Segons les investigacions de la Guàrdia Civil l’empresa podria haver ingressat gairebé 120 euros per tona; un total de 19 milions d’euros per portar 160.000 tones de residus que, segons indiquen les investigacions, incloïen material tòxic que no era declarat com a tal i per tant, no rebia els tractaments de valorització.

La destinació de la brossa italiana era en territori de l’estat espanyol pel fet que és dels països de la Unió Europea on surt més econòmic llençar escombraries a la deixalleria.

L’empresa Griñó nega les acusacions assegurant que “ha actuat sempre de manera legal”.

Gestors de l’abocador de Pujalt

Tot i que aparentment el succés pugui semblar que toqui de lluny a la comarca, la sorpresa surt en veure que la mateixa empresa acusada pels fets delictius, és la que gestiona l’abocador de Pujalt.

L’alcalde del municipi de l’Alta Anoia, Pere Masana, ha explicat a aquest diari que “el fet de tenir una empresa que gestioni l’abocador del municipi sortint en aquest tipus de notícies doncs no agrada”. El batlle, però, expressa tranquil·litat “en principi no es parla que s’hagi importat res il·legal al municipi, per tant, de moment estem tranquils, però evidentment no ens agrada sentir que aquesta empresa hagi comès fets il·legals”.

La relació entre l’Ajuntament de Pujalt i l’empresa no és contractual, és a dir, la gestió de l’abocador no és a través d’un contracte públic, ja que es tracta d’una instal·lació de titularitat privada que no gestiona residus municipals.

Masana insisteix en el fet que a Pujalt no hi ha hagut abocaments italians, i expressen tranquil·litat, ja que l’Agència de Residus, en principi, controla aquests afers.