El TransfoLab BCN, a fons al proper Dimarts Disruptiu

El proper dimarts, 10 de novembre a les 20 h, i a través de Jitsi, es podrà seguir una nova sessió dels Dimarts Disruptius que organitzen l’Ateneu i Igualada Disseny, amb la participació de Nada Tozija.

Tozija és partner/architecture i Co-fundadora del TransfoLAB BCN, un centre dedicat als professionals creatius de Barcelona centrat en el disseny, la innovació, la producció i l’experimentació amb els residus, l’economia circular i la sostenibilitat mediambiental. És arquitecta de vocació, té estudis de màster en Negocis i Comerç Internacionals a la Universitat d’Orleans, França, i un màster en el Programa d’Estudis Independents del MACBA-UAB. La seva experiència internacional s’estén des de estades curtes a Tunis, Brasil i Gal·les, projectes de desenvolupament urbà als EUA, disseny de vil·les a Mallorca o projectes d’edificació i interiorisme a Macedònia.

Els seus interessos es van traslladar a la creació de Transfodesign, un estudi de disseny i fabricació enfocat a l’economia circular, i posteriorment, a la fundació del transfoLAB BCN, el primer centre de recerca sobre els residus.

En paraules de Nada Tozija, “estem vivint una època en què el canvi climàtic i el problema amb els residus és cada vegada més evident. Per altra banda, estem vivint un canvi de paradigma, que s’enfoca a rebre un servei cada vegada més personalitzat, s’aposta per una fabricació o per una venda de productes locals i sostenibles. Des de TransfoLAB BCN es proposa investigar diferents propostes per tal d’unir la sostenibilitat amb la fabricació i el disseny”.

L’enllaç a Jitsi s’informarà a les xarxes socials i al canal de Whatsapp al qual, si vols, et pots subscriure enviant un missatge (621 22 04 84). Més informació a dimartsdiruptius.cat.