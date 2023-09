El Teatre de l’Aurora presenta la Programació Setembre/Desembre 2023

Des de setembre i fins a principis de gener el Teatre de l’Aurora ha programat onze propostes d’arts escèniques. Obrirà la programació la companyia Mea Culpa amb el seu espectacle CR#SH (tothom pot caure) (22, 23 i 24 de setembre) un espectacle fresc, humorístic i vitalista sobre la salut mental dels joves, una obra que es mou entre l’auto-testimoniatge i la ficció. La programació també incorpora dues propostes que, com CR#SH, es volen acostar al públic més jove: Iceberg (20, 21 i 22 d’octubre) de la jove companyia Les Heyvan, una crítica social que busca l’origen i les causes del suïcidi juvenil i Scratch (1, 2 i 3 de desembre) de la companyia AKA Teatre, un espectacle sobre el món de la nit que mostra el conflicte i les conseqüències de l’exposició social.

Directe des del Grec arriba a l’Aurora Una casa en la montaña (7 i 8 d’octubre) d’Albert Boronat, una experiència única per només 20 espectadors que compartiran menjar, beure i una bona història al voltant d’una taula. I de la mà d’Imma Colomer i Fina Rius es podrà veure Solitud a Stromboli (3 de novembre) una conferència teatralitzada que revela la inspiració implícita de Solitud de Víctor Català en un dels films més significatius del cinema modern, Stromboli de Roberto Rossellini.

I en el terreny de la comèdia, la programació Setembre/Desembre 2023 incorpora Loco amoris (17, 18 i 19 de novembre) amb Emma Arquillué i Pablo Macho Otero, un espectacle ple d’humor i emoció sobre l’amor en el segle XXI i You say tomato (16 i 17 de desembre) una producció de la Sala Trono escrita per Joan Yago i interpretada per Anna Moliner i Joan Negrié, una magnífica comèdia intensa i humana que ha estat aplaudida per crítica i públic, obtenint el Premi Serra d’Or 2016 al millor text teatral.

Segell anoienc amb una nova edició del Cicle Km.0

L’Aurora renova un any més l’esperada cita nadalenca amb el Cicle Km.0, un projecte impulsat pel Teatre de l’Aurora amb la col·laboració de les companyies professionals de teatre familiar de l’Anoia, amb l’objectiu de donar més visibilitat i apropar al públic els seus espectacles i el seu treball creatiu. Enguany es podrà veure Rrrrr, història d’una eruga (29 i 30 de desembre) de La companyia del príncep Totilau, un espectacle de teatre gestual i dansa sobre la metamorfosi d’una papallona. També es podrà veure La història de Babar (6 i 7 de gener), una proposta musicada que posa en escena un clàssic de la literatura infantil i juvenil de la mà dels reconeguts artistes locals Pep Farrés i Guillem Martí.

El 19è Festival elPetit a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora acollirà el 25 i 26 de novembre una nova edició de elPetit, el Festival internacional d’Arts per a la primera infància (0-5 anys) amb UP!, un espectacle sonor i de moviment de la companyia francesa Lagunarte que és una metàfora del creixement personal i Little night una experiència audiovisual immersiva que a través del joc estimularà els sentits dels més petits.

Abonaments ja a la venda

Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Setembre/Desembre 2023, que ofereix 3 espectacles per 36 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir fins al 19 de novembre a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables.