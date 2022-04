El PSC de la Torre de Claramunt reclama ordenar el criteri de subvencions a entitats

En el darrer ple de la Torre de Claramunt, el grup municipal del PSC va demanar redefinir els criteris pels quals unes entitats esportives tenen subvenció directa i altres han de competir mitjançant un procediment de concurrència competitiva amb altres entitats. A la vegada, valora molt positivament l’actitud del regidor d’esports, que els hi permet fer aportacions a les bases de les subvencions però li reclamen que faci canvis a tot el procediment per la convocatòria del 2023.

La portaveu del PSC, Carla Suárez recalca que “si la intenció és incentivar la pràctica d’esport al nostre municipi, tots les entitats haurien de tenir el mateix sistema de subvenció i no tenir diferències de tractament, ja que unes han de tenir-la per concurrència competitiva i les altres se’ls dona directament. Valorem molt positivament tot el treball que realitzen les entitats esportives i creiem que s’ha de potenciar cadascuna d’elles”.

Abans del Ple es va decidir canviar a última hora la manera de subvencionar l’entitat esportiva de futbol, i en el Ple, el PSC va demanar el perquè d’aquest canvi. La resposta del regidor va ser que l’entitat deixava de tenir relleu al disposar de molts pocs equips. Des del PSC es va reclamar al govern que treballessin amb força i ganes per revertir aquesta situació del club. L’actual camp de gespa sempre ha sigut motiu de goig de l’actual govern. Però per a que així ho sigui, el PSC reclama que se li tregui tot el potencial que se li pot treure.

El PSC de la Torre recrimina la falta de planificació en les inversions

A la darrera Junta de Portaveus es va conèixer la intenció d’asfaltar una pista forestal d’uns 370m que uniria el nucli del Xaró amb el centre de la Torre. L’import inicial d’aquesta operació es preveu que sigui d’uns 62.000 euros. La portaveu del PSC, Carla Suárez, va ser molt taxativa en la seva intervenció tan en la Junta com en el Ple, mostrant la seva disconformitat al respecte. “No es pot decidir invertir diners en una actuació que no estava prevista, ni anunciada ni consensuada amb els veïns, restant per fer altres que ja estaven calendaritzades i que pel COVID, es van deixar sense fer. No entenem aquest canvi de preferència sense cap motivació sòlida. Existeix una carretera que ja uneix aquests dos nuclis, en bon estat i a escassos metres del camí que actualment es vol asfaltar. Aquesta nul·la planificació, i excés d’asfalt està deixant sense vegetació l’entorn que tant estimem, incidint en les espècies autòctones que hi habiten. Recordem que hi ha nuclis de la Torre sense connectar per anar a peu, la prioritat hauria de ser principalment aquesta”. Els veïns de la zona que no han sabut d’aquesta iniciativa fins que no han vist les fites en l’arbrat, prevenen iniciar una campanya de recollida de signatures i mobilitzacions per tal que el Consistori consideri aquesta actuació.