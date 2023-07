Toni Bou encarrila un nou mundial de trial

Novament, el pierenc Toni Bou amb Montesa va demostrar la seva gran superioritat sobre la resta de pilots guanyant els dos trials italians disputats per la zona dels Alps, amb la base a Sestrieres.

Al final dels dos dies el pilot anoienc comentava: “Ha estat un cap de setmana fantàstic per a nosaltres amb les dues victòries. L’equip ha treballat molt bé, hem estat entrenant tot aquest mes a Andorra en aquesta mateixa altitud i al final l’esforç ha tingut recompensa. Així que donar les gràcies a tot l’equip, sense ells no hagués estat possible. Ens anem súper contents de vacances. La veritat és que no esperàvem sortir d’aquí amb aquests punts d’avantatge, treballarem bé per a l’última cita doble a França i intentarem assegurar per aconseguir aquest títol”.

Si a la categoria màxima hi participaren 11 pilots, 44 foren els pilots a la categoria de Trial 2, en la que competeix el pilot de La Pobla de Claramunt, Àlex Canales, amb Sherco, aconseguint el 16è lloc el dissabte i el 20è el diumenge. El primer cap de setmana de setembre es disputaran els dos darrers trials a l’aire lliure a França, on tot fa pensar que Toni Bou es proclamarà campió.