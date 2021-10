El PSC Anoia fa una jornada per centrar les seves propostes per a la comarca

Amb el títol “Sumem per l’Anoia”, el PSC de la comarca ha iniciat el nou curs polític amb unes jornades de treball i reflexió que ha acollit el recinte Òdena Village d’Òdena. La trobada ha reunit els càrrecs electes i institucionals d’arreu de la comarca i també ha comptat amb la presència de la diputada al Congrés dels Diputats, Mercè Perea, i del diputat al Parlament de Catalunya, Jordi Riba.

La jornada l’ha obert el primer secretari de la Federació del PSC-Anoia, Francisco Guisado, i acte seguit diverses regidores i regidors del partit a la comarca han pres la paraula per tractar temes concrets i dibuixar les línies de treball dels socialistes en diversos àmbits. Ha sigut el cas de la tinent d’alcalde de Vilanova del Camí, Eva Vadillo, que ha parlat de l’aposta per l’educació com un pilar fonamental per frenar desigualtats i donar oportunitats a tothom. La regidora de la Torre de Claramunt, Carla Suárez, ha fet la ponència de l’àmbit de l’economia i l’ocupació tot posant de relleu les dades d’atur de la comarca i la necessitat de projectes industrials per a donar feina a la gent i revertir-les. En aquest sentit, ha recordat que l’Anoia té un 90% del sòl industrial ja ocupat i que calen nous desenvolupaments industrials per atraure inversions i crear feina.

Una altra de les ponents a la jornada ha sigut la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Piera i consellera de Joventut, Feminisme i LGTBI del Consell Comarcal, Carme González, que ha posat el focus en les infraestructures que necessita l’Anoia per ser competitiva com el desdoblament de la C-15, la variant de la B-224 per millorar la seguretat a l’Anoia Sud, el nou traçat de l’autovia A-2 de Jorba a Abrera per adaptar-la a les mesures de seguretat europees i el tren gran de l’Eix Transversal Ferroviari que ha de comunicar Igualada amb Barcelona en 40 minuts. També ha intervingut la regidora d’Òdena i consellera d’Acció Social al Consell Comarcal, Sandra Fernández, que ha repassat l’esforç fet en la lluita contra les conseqüències socials de la pandèmia de la Covid-19 i l’ajuda a sectors vulnerables.

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Masquefa i conseller de Turisme del Consell Comarcal, Dani Gutiérrez, ha posat en valor el turisme com a espai d’activitat econòmica, el compliment dels objectius de sostenibilitat i la necessitat de fer front a la despoblació amb projectes que posin en valors les zones rurals de la comarca i que sigui una política consensuada entre l’àmbit urbà i rural. La darrera intervenció ha sigut del regidor d’Òdena i membre de la Joventut Socialista de l’Anoia, Oriol Almirón, tot posant la mirada als reptes de l’Agenda 2030 de l’ONU amb la lluita contra l’emergència climàtica i la digitalització com a reptes per crear una economia adaptada al futur i que generi llocs de treball. També ha posat el focus en la necessitat d’ampliar l’oferta de Formació Professional a Igualada i l’Anoia Sud per evitar que centenars de joves es quedin sense plaça com ha passat aquest curs i el darrer.

En la cloenda de les jornades, l’alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, ha posat en valor que “Sumem per l’Anoia” és compartir bones experiències de política municipal entre els grups socialistes de la comarca però sobretot una mirada al futur per fer una política al servei de la gent i amb un projecte sòlid per la comarca que respongui, sempre, a les necessitats de la gent.

“Sumem per l’Anoia” també té la mirada posada en les eleccions municipals del 2023 en les quals el PSC vol tornar a ser la primera força a la comarca per a poder fer polítiques d’esquerres i progressistes que situïn la comarca com un territori de progrés i oportunitats, tal i com a recordat el coordinador de política municipal del partit a l’Anoia, Xavier Figueres. La diputada al Congrés ha felicitat la bona feina que estan duent a terme tots els grups socialistes als Ajuntaments i al Consell Comarcal i els ha encoratjat a continuar fent una tasca de servei a les persones en un moment d’enorme complexitat i de centrar-se en fer possible que la recuperació econòmica arribi al territori i que aquesta sigui per tothom sense deixar ningú enrere.