L’exitosa “La casa sin Bernarda” arriba a l’Aurora

El Teatre de l’Aurora programa aquest cap de setmana La casa sin Bernarda, un text de Federico Garcia Lorca en una revisió absolutament renovada a càrrec de Paula Errando.

És possible explicar la història de Lorca, que tant ens segueix fascinant, des d’un altre lloc, d’una manera que no sigui vinculada a l’Espanya més fosca? Podem parlar de la duresa que suposa la manca de llibertat des de la lluminositat i el desig per viure? La resposta la trobem en elles, les germanes Alba, que són les úniques protagonistes d’aquesta història.

La casa sin Bernarda és una versió absolutament renovada del clàssic de Lorca que respira les maneres d’una adolescent: espontània, irònica, àcida, radical, tràgica. És una obra iniciàtica, que parla de la construcció del jo, que ens porta a pensar sobre qui volem ser, però també sobre qui estem sent per influència de la societat, de la família. Aquest espectacle és un homenatge a totes les nostres mares.

Cinc joves actrius (Júlia Barceló, Judit Cortina, Mariona Ibáñez, Alba Sáez i Paula Jornet) donen vida de forma radiant a aquesta sorprenent adaptació a càrrec de Paula Errando, de la jove companyia Entrance.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de La casa sin Bernarda tindran lloc el divendres 24 i el dissabte 25 de març a les 20 h i el diumenge 26 de març a les 19 h. Després de la funció de divendres els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que obrirem amb els membres de la companyia. Les entrades tenen un cost general de 18 € (amb els descomptes) i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.