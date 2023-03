Òdena convoca el concurs per dissenyar el cartell de la Festa Major

Un any més l’Ajuntament d’Òdena convoca el concurs per participar en el disseny del cartell de la Festa Major. Hi poden participar totes les persones majors de 12 anys i el termini de presentació acaba el 12 d’abril de 2023.

El treball que es presenti, cal que sigui original, inèdit i haurà d’incorporar el text següent: Festa Major d’Òdena 2023. S’ha de fer en un suport A3, sentit vertical i es podrà utilitzar qualsevol tècnica de dibuix o pintura, mixta, muntatge fotogràfic o disseny digital.

El jurat estarà format per persones del món educatiu, sociocultural i artístic qui valoraran l’originalitat i disseny, el treball i l’elaboració i la qualitat artística, i premiaran el treball guanyador amb 120€.

Els treballs s’hauran de presentar sense signar a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament d’Òdena en el seu horari habitual i se’ls donarà registre d’entrada, com a màxim el dia 14 d’abril, amb un sobre adjunt amb les dades i un formulari d’autorització de l’ús de les imatges.

Totes les persones interessades poden consultar les bases del concurs a la web de l’Ajuntament www.odena.cat, on també es pot consultar el detall de les bases del concurs.