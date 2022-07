El Monbus CB Igualada ja coneix els rivals de la propera temporada

La setmana passada es van fer públics els calendaris dels diferents grups de la Lliga EBA. El Monbus CB Igualada, que competirà en la quarta divisió del bàsquet espanyol per vuitè any consecutiu, iniciarà la lliga el cap de setmana del 2 d’octubre. Ho farà a casa contra el CB Granollers, que ha va quedar campió de Copa Catalunya la temporada passada i va aconseguir l’ascens a la Lliga EBA.

Un dels caps de setmana marcats en vermell al calendari serà el del 27 de novembre, la jornada 9, amb l’enfrontament amb el CB Esparreguera, amb qui els últims anys hi ha hagut força rivalitat. En la primera volta es jugarà a Esparreguera, mentre que a Igualada es jugarà el dia 19 de març.

Qui també passarà per la Sala de Barri de Les Comes serà el Barça B, segurament el rival més potent del grup. El filial blaugrana, que l’any passat competia a l’altre grup de la Lliga EBA, es va guanyar el dret a pujar, però per projecte esportiu del club blaugrana, s’ha decidit continuar a la Lliga EBA. Així doncs, les promeses del club, alguns dels quals és molt possible que juguin alguns partits amb el primer equip a l’ACB i Eurolliga, visitaran Igualada. Serà en la darrera jornada del campionat, el dia 22 d’abril.

Lliga Catalana EBA

Com ja s’ha anat fent en els darrers anys, la Lliga Catalana EBA servirà de torneig de pretemporada pels equips. Aquest any el Monbus CB Igualada ha quedat enquadrat en el grup 1, juntament amb el CB Tarragona, el CB Valls i el CB Navàs. Aquesta primera fase començarà el 3 de setembre i s’allargarà fins el 17 de setembre. En cas de classificar-se com a primer o un dels millors segons, es jugarà una final a 8 el cap de setmana del 24 i 25 de setembre.