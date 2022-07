Eva Granados participa a una nova edició de Debat a Taula del PSC

La portaveu del grup socialista al Senat, Eva Granados, ha estat la convidada al cicle Debat a Taula organitzat pel PSC Anoia. Es tracta de l’espai de reflexió impulsat pels socialistes de la comarca que cada mes compta amb personalitats rellevants del partit com a ponents.

Durant el col·loqui, celebrat a Santa Margarida de Montbui, Granados ha explicat les polítiques que el Govern d’Espanya està impulsant per la classe mitjana i treballadora com la rebaixa de l’IVA de la llum al 5%, l’ajuda de 200 euros per les famílies amb baixos ingressos, la gratuïtat dels abonaments de transport de Renfe i Mitja Distància a partir del setembre, l’abonament del 50% de la resta de transport públic a les comunitats autònomes, la pujada d les pensions no contributives, el límit del preu de la bombona de butà i els nous impostos a la banca i les companyies elèctriques per recaptar 2.000 milions d’euros a l’any.

Eva Granados ha destacat la “potent” agenda legislativa del Govern de Pedro Sánchez on, a més d’aquestes mesures preses ara, s’hi ha de sumar la reforma laboral que, en el cas de l’Anoia ha reduït l’atur de les 7.293 persones al gener a les 6.658 aquest mes de juny, la pujada del Salari Mínim als 1.000 euros i la llei per acabar amb la multireincidència dels delinqüents que entrarà en vigor el dia 20 de juliol.

Granados ha aprofitat la seva presència a Montbui, també, per donar tota la força a l’agrupació local i s’ha mostrat convençuda de que el PSC guanyarà, altre cop, les eleccions a Montbui i recuperarà l’alcaldia. La portaveu socialista al Senat ha destacat “la transformació que els governs del PSC van fer a Montbui i els projectes que hi ha pendents per seguir aquesta transformació”.

El col·loqui ha comptat amb la presència de diferents regidores i regidors del PSC de tota la comarca i també militants i simpatitzants del partit.