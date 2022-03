El Monbus CB Igualada cau davant del CB Esparreguera

TENEA CB ESPARREGUERA 64

MONBUS CB IGUALADA 58

El passat dissabte 19 de març, el Monbus CB Igualada va visitar la sempre complicada pista del Tenea CB Esparreguera. Els dos equips arribaven empatats a la classificació amb un total de 13 victòries i 6 derrotes. L’enfrontament es preveia molt atractiu per tot el que s’hi jugava. Els dos equips volien seguir vius per tal de poder accedir a les Fases d’Ascens a LEB Plata.

El primer període va estar dominat pel conjunt esparreguerí, tot i que les diferències van ser mínimes en aquests primers minuts de partit. Al final del parcial s’arribava amb un 19 a 17.

El segon període, el conjunt igualadí va desenvolupar el millor parcial de l’encontre. Els primers minuts van seguir la mateixa dinàmica amb molta igualtat, però en el tram final, l’Igualada va apretar defensivament i va estar encertat de cara a cistella. Això va provocar que els igualadins capgiressin el marcador i arribessin al descans amb una avantatge de 4 punts, 30 a 34.

El tercer període, el Monbus Igualada no va estar gens encertat. El desencert en els llançaments degut a precipitacions o males decisions va provocar que només s’anotessin 6 punts en aquest període. Aquest fet el va aprofitar l’Esparreguera per augmentar la diferència en el marcador. Els verds es van sentir molt còmodes en atac i aconseguien anotar amb molta facilitat, enduent-se el parcial per 20 a 6. Al final d’aquest s’arribava amb un 50 a 40 en el marcador.

En el darrer període, el conjunt dirigit per Òscar Navarro, va poder pujar el nivell defensiu i va trobar més encert de cara a cistella. El marcador es va igualar en el tram final. Els igualadins van tenir nombrosos atacs per aconseguir reduir al màxim les diferències però no va ser possible. Al final del partit s’arribava amb una victòria per al conjunt local per 64 a 58.

Matemàticament, el conjunt igualadí encara té opcions de quedar segons de grup i optar a les fases d’ascens però ja no depèn d’ell mateix. Els blaus han de guanyar els dos partits i tant l’Esparreguera com l’Alfindén han de perdre els dos partits que resten.