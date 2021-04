“El mètode Grönholm”, diumenge a l’Ateneu Igualadí

Diumenge a les 7 de la tarda, el Teatre Municipal Ateneu acollirà una obra de teatre en clau d’humor que riu de les misèries humanes i la crua realitat per assolir l’èxit personal: El mètode Grönholm. L’obra, escrita per Jordi Galceran és interpretada per Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer, que es posaran a la pell de quatre candidats a un lloc d’alt executiu en una multinacional.

L’obra es va estrenar l’any 2003 en la primera edició del projecte T-& del Teatre Nacional de Catalunya i és un dels grans èxits del teatre català de tots els temps. S’han fet versions a més de seixanta països, en una trentena d’idiomes diferents.

L’espectacle té un preu entre els 15 i els 20 € amb descomptes per a diversos col·lectius. Els joves fins als 25 anys poden comprar l’entrada a cinc euros. Venda d’entrades a taquilla del Passatge Vives, els dijous d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i una hora abans de cada espectacle, també al web teatremunicipalateneu.cat.

La comèdia s’esdevé en un despatx d’empresa multinacional ubicat a Barcelona amb la incorporació progressiva de quatre candidats al càrrec de director comercial que hauran de sotmetre’s a la prova definitiva: en Ferran, l’Enric, en Carles i la Mercè. Tots quatre seran conills d’Índies en una insòlita entrevista conjunta sense entrevistador visible: tan sols reben instruccions. Superaran les rocambolesques proves del procés de selecció? Encara que totes semblen candidates a ocupar un lloc d’alta responsabilitat, a poc a poc l’espectador descobrirà que no tot és com sembla.

Jordi Galceran afirma que: “A tot arreu els espectadors han rigut dels mateixos quatre executius, maldant per aconseguir el seu lloc de treball somiat i patint el mateix procés de selecció parit a l’Eixample de Barcelona. És tot molt estrany. Sempre que escrius esperes aquesta connexió amb el públic, però de vegades hi és, molt poques, i de vegades no, la majoria. I ja està. Per molt que intentis descobrir-ne les claus per repetir el fenomen, és impossible”.

Sergi Belbel, que ja va ser-ne el director fa 18 anys, diu que: “Tenim les mateixes ganes, la mateixa energia (potser ara més que mai, amb tot el que ens ha passat), la mateixa il·lusió per fer vibrar el públic, fer-lo riure i fer-lo pensar amb aquesta història ocurrent, divertida i cruel de quatre executius a la recerca d’una feina per poder assegurar-se un present i un futur ara per ara plens d’incerteses però amb la fe que ens en sortirem. El teatre ens hi ajudarà, n’estem convençuts”.

Sigui perquè la història està plena de sorpreses i de frases enginyoses, sigui perquè això de la selecció de personal qui més qui menys ho ha sofert, l’obra ha estat l’èxit més popular de Galceran.