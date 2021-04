“El silenci dels telers” aquest cap de setmana a l’Aurora

Aquest cap de setmana el Teatre de l’Aurora presenta El silenci dels telers, amb Maria Casellas i Andrea Portella, una brillant adaptació teatral del llibre d’Assumpta Montellà.

La Pilar i la Carme van viure i treballar tota la vida en una de les colònies tèxtils que van florir, a finals del segle XIX, a les ribes dels nostres rius. Tot i que les colònies van anar tancant a partir de la dècada dels 80 del segle passat, la Pilar i la Carme, d’alguna manera, encara són allà. Amb elles, reviurem el dia a dia d’aquest món en miniatura que eren les colònies, tot resseguint els més de cent anys d’història que van transcórrer mentre encara funcionaven.

El silenci dels telers és una idea original de Maria Casellas, una de les protagonistes de l’obra, va néixer en una família de treballadores tèxtils a una colònia a Gironella, El Berguedà. La dramaturga Anna Maria Ricart hi ha posat el text i Ferran Utzet la direcció. Un text a partir de les històries que Assumpta Montellà va recopilar en el seu llibre, on el protagonisme recau en aquelles de les quals mai no parlem, però que sense elles no seriem on som. Perquè la singularitat de cada petita història ens pot ajudar, potser, a comprendre una mica més d’on venim.

Amb una excel·lent interpretació a l’escenari, l’espectacle va tenir una molt bona acollida de públic i crítica al seu pas per Barcelona. El dissabte 10 d’abril tindrà lloc un col·loqui postfunció amb l’escriptora Assumpta Montellà.

Horari i venda d’entrades d’El silenci dels telers

Les representacions d’El silenci dels telers tindran lloc divendres 9 i el dissabte 10 de març a les 20 h i el diumenge 11 d’abril a les 19 h. Després de la funció de dissabte, els espectadors podran compartir les seves opinions en una tertúlia que s’obrirà amb els membres de la companyia i l’escriptora Assumpta Montellà. Les entrades tenen un cost de 16 € i 13 € (amb els descomptes habituals) es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.