El logopeda i les fissures palatines

La fissura palatina és una malformació congènita de la boca provocada per una anomalia durant els primers mesos de desenvolupament del fetus. Consisteix en un desenvolupament incomplet del paladar, que pot quedar obert fins a un grau o tan ampli que s’estengui fins i tot fins a la cavitat nasal. Aquest espai obert entre boca i el nas pot afectar a banda i banda del paladar i, en casos més greus, estendre’s fins la gola.

Símptomes

La persona amb fissura labial i / o palatina presenta diversos símptomes produïts per la patologia i altres com a conseqüència d’aquesta.

Les fissures afecten els aspectes estètics, funcionals i emocionals del nen/a. Estèticament, deforma el semblant de l’individu. Com a aspecte funcional, ocasiona dificultats per succió, deglució, masticació, respiració, fonació i audició. Emocionalment, l’ajust personal i social de l’individu està compromès.

El nen fissurat comença a parlar tard i així que inicia, pot tenir una parla inintel·ligible. Les alteracions de la parla del pacient amb fissura sorgeixen en la infància, durant el procés d’adquisició i desenvolupament del llenguatge i poden romandre després de la correcció quirúrgica de la insuficiència velofaríngea, necessita l’aprenentatge de patrons específics correctes en la teràpia logopèdica. L’articulació pot millorar amb l’edat, però això passa més pels mecanismes compensatoris apresos que pel desenvolupament maduratiu.

El nen amb fissura llavi palatina tindrà dificultats en el procés d’articulació, a causa de la dificultats d’acció dels òrgans lesionats (llavi i / o paladar). Tindrà també una veu hipernasalitzada (rinolàlia oberta) com a conseqüència de la manca de separació entre les cavitats oral i nasal. Moltes vegades presenta veu bufada com a recurs per camuflar aquest excés de nasalitat.

Tractament

El tractament ha de ser multidisciplinar, on hi participarien metges (pediatres, otorinolaringòlegs i cirurgians plàstics), ortodoncistes, logopedes, psicòlegs, genetistes, radiòlegs i protesistes.

El tractament logopèdic haurà de ser iniciat així que aparegui algun desviament en el desenvolupament de la parla i/o el llenguatge o fins i tot alguna alteració significativa en el desenvolupament dels òrgans bucofonadors. No cal esperar als tractaments quirúrgics, ortopèdic i ortodòntic. Hi ha diversos mètodes de tractaments logopèdics per a pacients amb fissura llavi palatina.