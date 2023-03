El curs escolar començarà el 6 de setembre per a infantil, primària i ESO i el dia 12 per a l’FP

El curs escolar començarà el 6 de setembre en les etapes d’infantil, primària i ESO i el dia 12 per a la Formació Professional, segons ha avançat el diari ‘El Periódico’ i han confirmat a l’ACN fonts del Departament d’Educació. El conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, compareixerà aquest matí per concretar-ho però ha enviat una carta als docents aquest dijous al matí. El curs passat el curs va començar el dilluns dia 5 per a infantil i primària i el dia 7 per a l’ESO, però enguany s’ha unificat tot en una mateixa data. Pel que fa a les tardes de setembre, Educació ja va deixar clar que serien lectives, a diferència del curs passat. La resta d’ensenyaments començaran el 18 de setembre.

En la seva carta, a la qual ha tingut accés l’ACN, Cambray apunta que la concreció del calendari escolar ha estat “fruit d’un procés de diàleg obert” amb representants de tota la comunitat educativa, i cita l’avaluació de l’avançament d’aquest curs, el debat al Consell Escolar i el procés de treball amb la Junta Central de Direccions. El conseller defensa que començar la primera setmana de setembre és una bona mesura per a l’alumnat, especialment per al més vulnerable, “ja que redueix la desconnexió a l’estiu i garanteix la igualtat d’oportunitats”. En la seva missiva, el conseller també concreta que “per millorar la qualitat de l’educació i de la tasca docent”, les tardes del mes de setembre també seran lectives. Pel que fa al final de curs, acabarà el 21 de juny per a infantil, primària, ESO i FP bàsica i el 17 per a batxillerat, FP i ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny. En aquest últim cas, del 18 al 21 hi haurà les avaluacions extraordinàries. L’ordre de calendari detallarà la resta d’informacions relatives al curs 2023-2024, després que se n’hagi fet la tramitació preceptiva a la mesa sindical i al Consell Escolar.