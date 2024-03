El Futur del Diagnòstic Facial: El nou mètode dʹYVETTE PONS

En l‘àmbit de l‘estètica, els avenços tecnològics continuen transformant la manera com es tracten una gran varietat de condicions relacionades amb la cura de la pell. Però, com determinen els professionals de la bellesa els procediments més adients per a cada cas?

Yvette Pons , empresària i fundadora d‘INSTITUT YVETTE PONS des del 1995, experta en teràpies manuals i formadora de les tècniques facials d‘autor, ens ofereix una visió única sobre el seu innovador mètode de diagnòstic ossi facial, ROSTROLOG-YP®. Aquest mètode, promet revolucionar la manera com els professionals de l‘estètica aborden les diverses problemàtiques facials i corporals.

Cal destacar que Yvette Pons ha estat guardonada en múltiples ocasions, incloent el premi a la CAPACITAT EMPRENEDORA, atorgat per la UEA el 2022 i MILLOR TRACTAMENT FACIAL per SULYFTH® i YVLYFTH® al CONGRÉS INTERNACIONAL COSMOBEAUTY Barcelona el 2022.

Hem sentit dir que ROSTROLOG-YP® es va presentar, amb gran èxit, al Congrés Internacional d‘Estètica i Spa – Cosmobeauty – recentment celebrat a Barcelona. Yvette, explica‘ns una mica més sobre aquesta experiència.

La meva participació a Cosmobeauty Barcelona va ser realment emocionant. Una oportunitat excepcional per compartir amb professionals de tot el territori espanyol i rebre una valuosa retroalimentació sobre ROSTROLOG-YP®. La resposta de l‘audiència va ser molt positiva, validant així la importància i el potencial d‘aquest mètode a la comunitat de la bellesa i la salut. Estic encantada de continuar avançant en l‘àmbit de la formació professional a través del meu projecte YVETTE PONS TRAINING, portant aquests avenços a un públic cada cop més ampli.

Podries començar per explicar-nos com va néixer ROSTROLOG-YP®?

ROSTROLOG-YP® és el nou mètode de diagnòstic ossi facial que ofereixo com a part del meu programa de formació per a esteticistes titulades, però, en realitat, és el sistema de treball que utilitzo pràcticament des de la fundació d‘INSTITUT YVETTE PONS. He de dir que aquest instrument ha evolucionat i s‘ha anat enriquint alhora que jo. A començaments de l‘any passat, vaig decidir posar-ho tot en blanc i negre i compartir-ho amb els meus companys del sector i, al setembre, el vaig presentar en primícia mundial al Congrés Internacional ESTÈTICA MUNDIAL que es va celebrar a Argentina.

Fantàstic! En què consisteix el mètode i com l‘utilitzes amb els teus clients a INSTITUT YVETTE PONS?

Rostrolog-yp® no és un diagnòstic facial convencional. He integrat el coneixement dels trets facials o, dit amb paraules més tècniques, els biotips ossis, a l‘anàlisi de les emocions, la personalitat i el comportament fisiològic de les estructures facials. Diguem que podria ser comparable amb llegir el rostre d‘una persona per entendre les problemàtiques de la pell; però, sobretot, quina serà la tendència a envellir en funció de la predominança genètica.

L’aplicació és molt àmplia i dona moltes satisfaccions. Estem parlant d’un mètode que permet personalitzar els tractaments segons les necessitats específiques de cada client, considerant problemàtiques com la postura; la posició del cap, el tipus de mossegada, sense oblidar aspectes interns relacionats amb l‘estrès i altres factors emocionals. Rostrolog-yp® és una eina poderosa que proporciona grans resultats.

En què es diferencia aquest sistema de diagnòstic dels mètodes més tradicionals?

Bàsicament destaca per oferir una experiència integral. No només se centra en l‘aparença o l‘estat de la pell i la recomanació de tractaments. Amb Rostrolog-yp® aprofundeixo en la fisiologia i els diferents mecanismes de la pell i de l‘organisme en general. Poso molt èmfasi en l‘observació, la connexió emocional amb el client i la cura de la persona íntegrament.

Podries dir-nos com es beneficien els teus clients quan els fas un diagnòstic facial utilitzant el mètode Rostrolog-yp®?

Sense cap dubte el primer és el grau de satisfacció del client en comprendre les causes de les problemàtiques que el preocupen. I per a mi, com a professional, poder identificar quines solucions són les més efectives i personalitzades, i, eventualment, brindar recomanacions preventives en cada cas. En oferir serveis altament personalitzats i pensats per tractar les necessitats individuals, es reforça la relació i la confiança amb els meus clients. La millora de la precisió diagnòstica és extraordinària.

Què esperes per al futur d’aquest mètode de diagnòstic ossi facial?

Espero que Rostrolog-yp® es converteixi en una eina estàndard per als professionals del sector de l‘estètica professional, brindant beneficis significatius per als clients al nostre territori i més enllà de les nostres fronteres.

El futur de l‘estètica professional es veu cada cop més brillant gràcies a innovacions com aquesta. Agraïm a la Yvette Pons per compartir la seva perspectiva única sobre aquesta emocionant àrea de desenvolupament professional i esperem veure com les seves aportacions continuen transformant el sector en els propers anys. Estem convençuts que les teves experiències en congressos internacionals suposa un impuls significatiu per continuar desenvolupant i promovent les teves tècniques i teràpies d‘autor arreu del món