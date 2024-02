El FineArt proposa tallers i activitats per aquest cap de setmana

Publicitat

FineArt Igualada celebra la seva dotzena edició apostant per obres socials i de fotoperiodistes que mostren la realitat del món actual. Fins el 17 de març es poden visitar les obres de més de setanta fotògrafs i fotògrafes d’arreu del món. Des de grans fotoperiodistes, passant per noms de reconeixement en l’àmbit fotogràfic, fotògrafs/es emergents com escoles de fotografia. 41 exposicions de primer nivell, repartides en una quinzena de sales, pensades perquè cada espectador/a trobi aquella fotografia que més el captivi.

Al costat de noms com la Myriam Meloni, Alfons Rodríguez, Jordi Oliver i els igualadins Maria Gregori i Marc Quintana, es troba l’obra col·lectiva de Creadores de Conciencia amb quaranta dels fotoperiodistes més reconeguts actualment. Així com l’exposició Guerrer@s, una iniciativa de fotografia documental que mostra la complexa situació actual que afecta a tots els àmbits de la vida, a través de la mirada de 67 fotògrafs.

Com cada edició, l’esdeveniment proposa activitats paral·leles per complementar l’oferta fotogràfica i apropar als espectadors a la fotografia i les obres que es mostren.

Per aquest segon cap de setmana s’han organitzat diverses activitats:

Avui 29 de febrer, a les 19:30 hores, s’ha organitzat a la Sala Municipal d’Exposicions, una taula rodona, “Les plantes, atrapades o aliades”, al voltant de l’exposició “Atrapdes?” de Maria Gregori. De la mà de Marc Talavera, president del Col·lectiu Eixarcolant, i Elena Marín, mestra florista, es parlarà sobre la diferent evolució dels humans i les plantes, i la seva relació, reflexionarem sobre les possibilitats d’acció enfront els reptes contemporanis derivats de la nostra gestió.

Per la seva banda, el divendres 1 de març els joves tenen l’oportunitat d’apropar-se a la fotografia a través d’un taller experimental de fotografia i música impartit per el fotògraf, Asier Gogortza, on s’explorarà les tècniques més primàries i encisadores de la fotografia analògica, maridades amb música. L’activitat és gratuïta i està organitzada per la Kaserna i el col·lectiu InLoft.

A més, el dissabte a les 11 hores, a l’escorxador, el Manel Serra farà una visita a la seva exposició “Els meus passejos per l’Havana”, acompanyada d’una trobada de cotxes clàssics; i a les 19 hores, Asier Gogortza aproparà als assistents al seu projecte “30””.

Per acabar el cap de setmana hi haurà dos visites guiades al Museu de la Pell d’Igualada. El diumenge, a les 12 hores, Iñaki Izquierdo guiarà al públic per la seva exposició “Chernobyl. La amiga invisible”; i, Robert Ramos, a les 13 hores, farà un recorregut per la seva obra “Més enllà”.

Tota la informació sobre les activitats, així com els horaris de les sales la trobareu a la web: www.fineartigualada.cat. A més, a través de les xarxes socials FineArt Igualada (Facebook, Twitter – @fineartigualada i Instagram – fineartigualada) comunica totes les novetats i podeu etiquetar les vostres fotografies amb el hashtag #Fineartigd24.

