El Consell Local per la República convoca per dimarts una assemblea oberta a Igualada

Demà dimarts 7 de juny, a 2/4 de 8 de la tarda, a l’auditori del Museu de la Pell, el grup impulsor del Consell Local per la República d’Igualada organitza una assemblea, oberta a tothom, per debatre el paper del Consell per la República i dels Consells Locals, com el d’Igualada, en la consecució de la independència. El grup impulsor, que es va presentar el passat 29 d’abril, també explicarà l’actualitat i els projectes de l’entitat.

Amb la presència de Toni Albà, Rosa Quintana i Mireia Juanola

En aquesta assemblea ciutadana es comptarà amb la participació dels representants del Penedès a l’Assemblea de Representants del Consell per la República, Toni Albà, Mireia Juanola i Rosa M. Quintana, que explicaran el paper i l’experiència dels consells locals en una conversaran oberta als assistents.