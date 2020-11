El Consell Comarcal ofereix als ajuntaments un renovat catàleg de serveis

El Consell Comarcal de l’Anoia posa a disposició dels ajuntaments del territori, des d’aquesta tardor, el Catàleg de Serveis 2021. Un document que recull més d’un centenar de serveis i que resulta d’especial utilitat, sobretot per aquells consistoris més petits.

Aquesta àmplia oferta es concreta, específicament, en cent vint línies de suport, classificades en els àmbits de Promoció Comarcal i Desenvolupament Econòmic; Estratègies per l’Ocupació; Oficina de Consum Comarcal; Ensenyament; Joventut; Serveis Socials Bàsics; Infància, Adolescència i Família; Vellesa; Discapacitat i Salut Mental; Ciutadania i Convivència; Igualtat i Inclusió; Servei Comarcal de Català; Transició Energètica; Camins Rurals, Prevenció d’Incendis i Obres; Infraestructures i Serveis; Medi Ambient; Urbanisme; Control d’Activitats; Oficina Local d’Habitatge; Avaluació Ambiental; Fons FEDER; Recursos Humans; i Assistència en Certificats Digitals, Telecomunicacions i Suport Informàtic.

El president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, recorda que “travessem moments complexos; l’arribada de la pandèmia ha tingut un greu impacte en la salut de les persones, ha suposat una brusca aturada de l’activitat i tindrà, segur, unes conseqüències socials i econòmiques que ara mateix encara no podem preveure”. Per això, apunta que “és en aquest context que les administracions, molt especialment aquelles més properes a la ciutadania com som els ajuntaments i els consells comarcals, tenim el deure de fer els màxims esforços per a prestar els serveis més complets i propers als nostres veïns i veïnes”.

Aprovació en el ple del mes de novembre

El nou Catàleg de Serveis 2021 s’ha aprovat en el Ple Comarcal celebrat aquest 24 de novembre i, en la mateixa sessió, que s’ha celebrat novament en format virtual, s’han abordat altres temes d’interès de la institució.

S’ha donat lectura al ‘Manifest del 25-N, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones’, s’han aprovat convenis per a la constitució de les taules de mobilitat del Penedès i la Catalunya Central i relatius al programa ‘Anoia Terra de Castells’ i s’ha aprovat la licitació del concurs per la prestació del servei de recollida selectiva a cinc municipis de l’Anoia. També ha pres possessió de l’acta de conseller Roc Farreras, pel grup de la CUP, i s’ha aprovat la moció “Exigim seguretat als centres”.