El canvi que necessita Igualada: transformar per avançar i liderar

Fa unes setmanes vam anunciar, conjuntament amb l’Enric Conill, que encapçalaria la candidatura d’ERC Igualada a les properes eleccions municipals del 2023, fent tàndem amb ell i fent equip amb les desenes de persones que conformen el projecte guanyador d’ERC Igualada. Aquesta decisió, consensuada, acordada i molt meditada, respon a la voluntat de fer d’Igualada una ciutat molt millor.

És la ciutat on he nascut, on he viscut tota la vida i on vull que els meus fills es quedin i hi puguin viure i viure bé: que tinguin feina a la ciutat perquè, si ho volen, hi puguin treballar. Que tinguin un habitatge on, si ho volen (i sinó, també!), es puguin emancipar i iniciar el seu procés vital de manera assequible i que si es volen desplaçar a Barcelona –o a qualsevol altra ciutat important de Catalunya- ho puguin fer amb un transport públic digne i de qualitat.

Una ciutat que, a més, permeti viure dignament, on s’ajudi a les famílies que ho necessitin i per reduir (si pot ser, de manera total) la vulnerabilitat econòmica que molta gent, malauradament, pateix. Vull una ciutat planificada urbanísticament, que sàpiga per on créixer, a on generar pulmons verds, amb barris equilibrats, amb espais d’oci juvenil i infantil i, sobretot, respectuosa amb el medi ambient perquè pensar de manera ecologista i atendre l’emergència climàtica no és ni tan sols una opció sinó una necessitat inapel·lable. Vull una ciutat on la gent gran pugui envellir com vulguin, a casa, en una residència o amb un sistema híbrid, però que ho puguin decidir i que ho facin precisament perquè l’ajuntament posa les eines i els recursos necessaris per fer-ho.

Somio amb una ciutat que sigui capaç de tornar a ser referent, també en l’àmbit de la feina i l’ocupació. Igualada, ho sap tothom, va ser un dels motors econòmics del nostre país, sent la locomotora de Catalunya en l’àmbit industrial del tèxtil i la pell, generant moltíssims llocs de feina i oferint oportunitats a tothom. Ara és més necessari que mai encarar el futur –incert- acollint la quarta revolució industrial, la tecnològica, i fer-ho en un espai tan singular i únic com el barri del Rec. Vull una ciutat amb uns impostos justos i progressius. Penso en una Igualada referent, líder que sigui motor de tracció i que sigui la punta de llança de la Conca d’Òdena i també de la comarca de l’Anoia.

Aquesta és la ciutat que penso, que tinc al cap, que somio i que vull fer. El repte, ho sabem tots, és complex. Però nosaltres, i jo encapçalant per ser la primera alcaldessa de la història de la ciutat, volem fer-ho i ens esperona. La dificultat, i ho he fet sempre que he hagut d’assumir responsabilitats, no només no m’espanta sinó que em motiva per poder donar el millor de mi mateixa.

Ara cal, en definitiva, transformar la ciutat per avançar i per liderar. Perquè no podem seguir així. Cal un canvi de govern a Igualada i cal fer-ho de manera urgent. No només perquè el govern no té projecte de ciutat sinó perquè ha demostrat ser incapaç de sortir de la llarga letargia en la que ha instal·lat la ciutat, amb polítiques de pluja fina i d’aparador però que ni transformen ni fan avançar la ciutat cap als reptes colossals que tenim.

Nosaltres portem molts anys treballant. Amb l’Enric Conill i amb molts altres companys i companyes, pensant com transformar i fer avançar la ciutat. I ho farem. Ho farem amb il·lusió, ganes, empenta, energia i sàvia nova per tornar a fer Igualada una ciutat líder. Sabem com fer-ho i ho farem.