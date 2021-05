El Campus Motor acollirà un laboratori del vehicle connectat i autònom

La comarca de l’Anoia serà el territori de proves i investigació de la mobilitat intel·ligent. La iniciativa Mobility Lab Anoia, impulsada pel Consell Comarcal de l’Anoia, l’Ajuntament de Castellolí, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC), la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), amb el suport del Circuit Parcmotor, permetrà crear un laboratori per a la investigació de tecnologia aplicada al desenvolupament del vehicle connectat i autònom al Campus Motor Anoia.

La iniciativa ha estat mereixedora d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT), atorgat per la Generalitat de Catalunya, en el marc de la RIS3CAT i el Programa Operatiu FEDER 2014-2020 de la Unió Europea, que assumeix la meitat del cost total del projecte, que puja a 2.176.000 euros. Amb aquesta inversió, les entitats públiques locals promouran actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d’innovació.

Durant els propers dos anys es portaran a terme diverses accions entre els socis que el lideren, com la captació d’iniciatives empresarials i productives al voltant del vehicle connectat i autònom, la recerca i la investigació, la qualificació professional dels llocs de treball i la retenció de talent. També promourà que les empreses del sector de l’automoció, les universitats o els sectors emergents i de les noves tecnologies aplicades al desenvolupament de la mobilitat del futur, puguin fer proves al Laboratori de Mobilitat Intel·ligent de l’Anoia per accions d’I+R+D .

Un altre dels objectius del Laboratori de Mobilitat és unificar iniciatives innovadores entre la ciutadania, l’empresa, els centres de coneixement i l’administració pública per l’especialització tecnològica i la innovació empresarial, productiva i formativa. Igualment preveu la creació de programes i línies d’investigació i recerca pròpies adreçades a les necessitats del mercat productiu segons les tendències del mercat del vehicle connectat, intel·ligent i autònom.

Aquest PECT ha estat valorat molt positivament per la vinculació de l’Anoia al món del motor, el vehicle i la indústria auxiliar associada al sector que hi ha al territori. El projecte

vol potenciar i complimentar aquesta especialització i fer de la comarca un espai d’investigació sobre la seguretat, l’optimització, l’eficiència i l’ús racional del vehicle privat a través de l’anomenat vehicle connectat i autònom, que és el vehicle del futur. A més del laboratori que s’instal·larà al Campus Motor, també es faran diverses proves de testatge en municipis de la comarca amb tecnologia avançada.

Impacte directe al territori

A la roda de premsa de presentació el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, s’ha mostrat molt satisfet perquè “l’atorgament d’aquest PECT és el resultat de molta feina i la suma de voluntats d’uns agents, tant públics com privats, que estem treballant plegats per a destacar l’Anoia com un referent en un camp amb moltes perspectives, com és el de la mobilitat del futur”. Jordi Cuadras, a més, apunta que “des de la nostra comarca, que tradicionalment ha tingut un gran vincle amb la indústria del motor, ara també serem capaços de generar coneixement per a posar-lo a l’abast de les empreses que desenvoluparan els vehicles de les properes dècades”.

L’alcalde de Castellolí, Joan Serra, destaca el fet que “aquest és un projecte que aterra al nostre municipi, que toca territori i que ha de beneficiar molt directament el conjunt de l’Anoia; és doncs, un projecte molt benvingut que arriba en un moment difícil i que ens ajudarà a impulsar-nos endavant”.

Des de la UOC, el CIAC, la UEA i Circuit Parmotor, s’ha destacat igualment la importància de la suma d’esforços entre l’àmbit públic i el privat i es mostren convençuts que aquest projecte serà l’inici d’una futura consolidació de la comarca com una referència en el camp de la investigació vinculada a la mobilitat intel·ligent i el vehicle connectat.