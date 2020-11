El Campus Igualada-UdL impulsa un postgrau en comerç internacional

El Campus Igualada-UdL amplia la seva oferta educativa amb un nou postgrau en Comerç Internacional, una especialització molt demanada per les empreses del territori que, cada vegada més, busquen obrir nous mercats a l’exterior. La Unió Empresarial de l’Anoia, l’Agrupació tèxtil FAGEPI, la Fundació FITEX i el Clúster català de la moda MODACC han impulsat, juntament amb la Universitat de Lleida, aquests estudis amb l’objectiu de donar sortida a aquesta necessitat específica de moltes Pimes de tenir directius formats en comerç internacional.

El postgrau, que s’impartirà de febrer a desembre de 2021, va adreçat a les persones que actualment formen part dels departaments internacionals de petites i mitjanes empreses que no compten amb una formació específica, i també a aquelles persones que no tenen experiència professional però que vulguin formar-se en comerç internacional. L’alumnat, que rebrà coneixements teòrics i pràctics, adquirirà les eines necessàries per poder dirigir el departament import-export de la seva empresa, així com per ajudar-la a créixer al mercat internacional.

Aquesta és la primera edició a l’Anoia del Postgrau en Comerç Internacional que tractarà matèries com l’entorn econòmic internacional; la gestió administrativa, duanera i fiscal; la gestió financera i mercat de divises; la contractació internacional; la logística i transport internacional, i l’estratègia internacional de vendes, i comptarà amb un treball final de postgrau.

La formació serà de caràcter presencial i, en cas que ho impedís la normativa sociosanitària, s’adaptaria al format virtual. L’equip de professorat l’integren set docents amb una sòlida trajectòria acadèmica i professional en l’àmbit del comerç internacional. Pel que fa a la titulació, els alumnes amb titulació universitària prèvia obtindran el Títol de Postgrau en Comerç Internacional, i els alumnes sense titulació universitària obtindran el Títol d’Especialista Universitari en Comerç Internacional. La informació detallada del postgrau es pot trobar a la web de la UEA o a la de Modacc.

Aquesta setmana s’han obert les inscripcions per la vintena de places disponibles. Les persones i empreses interessades es poden adreçar a la Unió Empresarial de l’Anoia (formacio@uea.cat) o bé al Clúster MODACC (formacio@modacc.cat)