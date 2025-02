FineArt, una llum que cal protegir

La tretzena edició de FineArt Igualada és, altra vegada, un dels nostres referents de creativitat i expressió artística en un moment en què la cultura catalana afronta reptes significatius. Aquest festival de fotografia, que s’ha consolidat com un dels més rellevants de l’Estat, obre les seves portes avui, oferint una oportunitat única per submergir-se en un món d’imatges captivadores i perspectives innovadores.

FineArt 2025 promet ser un esdeveniment extraordinari, amb exposicions d’artistes d’arreu del món i espais efímers que transformaran Igualada en gran galeria d’art. Convidem els nostres lectors a no perdre’s aquesta experiència enriquidora que fusiona art, cultura i comunitat.

Tanmateix, mentre celebrem aquesta fita cultural, no podem ignorar la preocupant tendència de reducció dels recursos governamentals destinats a la Cultura, just en un moment en què coneixem una esfereïdora davallada en l’ús de la cultura en català, i de la pròpia llengua. Aquesta disminució no només limita l’abast i l’impacte de projectes culturals vitals, sinó que també pot posar en perill la supervivència mateixa d’iniciatives com FineArt.

La cultura és el batec d’una societat sana i progressista. Per això, és imperatiu que les institucions polítiques reconsiderin les seves prioritats i reconeguin el valor intrínsec i econòmic de la inversió cultural. Cal un model de finançament mixt que combini el suport públic amb iniciatives de mecenatge privat i participació ciutadana.

Alhora, cal fomentar la col·laboració entre administracions i agents culturals, evitant la dispersió de recursos i apostant per projectes amb un clar valor públic, com també ho és “la Mostra”, que podrem veure d’aquí unes setmanes. El lideratge cultural en català i per al català ha de ser una prioritat, amb objectius a llarg termini que transcendeixin les lluites partidistes i les rivalitats sectorials.

FineArt Igualada ha esdevingut en poc més d’una dècada un exemple brillant de què podem aconseguir quan creiem en la Cultura. No només enriqueix la nostra vida col·lectiva, sinó que també actua com a motor econòmic i d’innovació. Fem una crida a les autoritats i a la societat civil per reafirmar el seu compromís amb la cultura que fem a casa nostra. Només així podrem garantir que festivals com FineArt continuïn il·luminant el nostre panorama cultural.