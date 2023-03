Dones empresàries: Inés Lumbreras

Soc la Inés Lumbreras Panadés, tinc 39 anys i visc a Igualada. Vaig estudiar enginyeria tècnica industrial especialitat en electrònica industrial i m’he acabat especialitzant en tota la branca de llicències ambientals d’activitats i seguretat d’incendis. Soc cofundadora i directora tècnica d’Ecopime Projects. Som una oficina tècnica especialitzada en instal·lacions i llicències d’activitats.

Com vas arribar a ser gerent de l’empresa?

Ecopime va sorgir d’una necessitat de tenir feina i ho vàrem convertir en l’oportunitat de complir els nostres reptes professionals amb un projecte que ens va il·lusionar des del primer dia. L’any 2012 estava en situació d’atur i conjuntament amb un company de la universitat que es trobava amb la mateixa situació vàrem crear Ecopime. El meu soci gestiona la direcció de les instal·lacions i en el meu cas, la part tècnica. Vaig decidir crear Ecopime perquè és el que havia estudiat i el somni que sempre havia tingut, tot i que quan la vàrem crear no em trobava professionalment prou segura dels meus coneixements com per fer-ho, vàrem decidir finalment tirar-ho endavant.

Pel fet de ser dona, t’has trobat amb més entrebancs a l’hora de portar el teu negoci?

El meu sector és principalment masculí, les dones dins de la branca de l’enginyeria fa anys que ronda el 10 % de representació femenina. El sector demanda la incorporació de més personal femení però els estudis d’enginyeria no acaben d’enamorar a les noies. La veritat, és que mai m’he trobat amb entrebancs per ser dona i desenvolupar-me professionalment dins del sector. Sempre m’he sentit com una més dels equips als quals he format part.

Quins consells aportaries a les dones més joves per tirar endavant els seus projectes?

El consell que donaria a les noies joves és que facin allò que els apassiona i les fa ser felices sense pensar en el que diran els altres o si és una branca professional històricament masculinitzada o feminitzada.

Creus que al teu sector hi ha desigualtat de gènere? En cas afirmatiu, com ho afrontes a la teva empresa?

En el meu sector jo no ho he detectat que hi hagi cap desigualtat de gènere. Les enginyeres i els enginyers van molt cercats en el món professional. Hi ha més ofertes de feina que demandants de treball i les empreses no poden descartar cap possible candidat/a.

Quins valors et defineixen?

Els valors que em defineixen són l’esforç, la implicació i ser feliç amb el que vaig cada dia.