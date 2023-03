Alba Vergés aposta per portar empreses tecnològiques, audivisuals i de moda al Rec

L’alcaldable d’Esquerra a Igualada, Alba Vergés, s’ha reunit amb el Director General de l’empresa Mediapro, Jaume Roures, a qui li ha traslladat les potencialitats d’Igualada i concretament del barri del Rec. Vergés pretén transformar el barri per crear una zona amb empreses tecnològiques, audiovisuals, de disseny i de moda i que actualment “està abandonat per part del govern municipal”.

Mediapro és un dels grups audiovisuals més importants d’Europa amb una sòlida presència als 4 continents. Integra tota la cadena de valor en la producció de tota mena de continguts i en la prestació de serveis audiovisuals amb la innovació i la tecnologia més avançada, amb una facturació de 1.218 milions d’euros anuals i 7000 treballadors.

L’alcaldable d’Esquerra destaca la importància mundial de Mediapro i “el gran actiu de país que són i seran, ja que han demostrat sobradament la seva capacitat de generar ocupació de qualitat, de prestar uns serveis excel·lents i el seu compromís amb Catalunya”.

Vergés vol crear sinergies amb les empreses punteres de Catalunya per captar inversions per Igualada

En aquest sentit Vergés explica que “la nostra ciutat, Igualada, té moltes potencialitats i el barri del Rec n’és l’exemple més paradigmàtic. Malauradament, el govern municipal no ha transformat aquest espai i nosaltres el volem convertir en un hub tecnològic, audiovisual, de disseny i de moda”. Això, segons Vergés, “és molt necessari que es faci, que es vagin a buscar a les empreses i es parli amb elles per poder generar oportunitats per Igualada i l’Anoia. Tenim un dels índex d’atur més alts de la província de Barcelona i això ho volem revertir movent-nos, trucant portes i anant a buscar inversions per Igualada”.

Finalment Vergés anuncia que seguirà cercant empreses, inversions i creant sinergies amb les empreses punteres del país per aconseguir inversions per Igualada.